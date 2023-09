Livesport Daily #75: Esport je sport jako každý jiný, říká Zdeněk Ledvina z Karlovy univerzity

Esport, kompetitivní hraní počítačových her, je v dnešní době už sportem jako každý jiný. Může se to zdát zvláštní a spousta z nás s tím asi nebude souhlasit, ale realita je jasná. V Česku je esport registrován v Národní sportovní agentuře, na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je oddělení esportu a zdá se jen otázkou času, než esportovce uvidíme i na klasických olympijských hrách. Pokud vám tohle všechno nejde na rozum, možná pomůže nová epizoda podcastu Livesport Daily. Jejím hostem byl šéf onoho esportového oddělení na FTVS UK a zároveň místopředseda České asociace esportu Zdeněk Ledvina.

"Je vidět, že Mezinárodní olympijský výbor činí kroky k tomu, aby esport byl na olympijských hrách. Nejsou to tedy úplně šťastné kroky, protože pro Olympijský týden esportu, který byl letos v Singapuru, byly vybrány dost nevhodné hry. V esportovém prostředí to rozvířilo velké debaty o tom, jestli by účast na hrách měla pro esport nějaký smysl," vysvětluje Zdeněk Ledvina a dodává: "Dá se říct, že otázkou není, jestli olympijské hry budou chtít esport. Dnes už to stojí spíš tak, že půjde o to, jestli se esportu bude chtít na hry."

Ledvina je vedoucím oddělení esportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Možná vás překvapí, že takové oddělení existuje, ale už rok je to realita. "Edukujeme nejen studenty, ale zároveň i trenéry esportu. Je to totožný systém vzdělávání jako u fotbalu nebo u hokeje, jsou tam trenérské A-licence, B-licence, C-licence a věřím, že do budoucna tam budeme mít i bakaláře a magistry,” vysvětluje.

Ten sice sám není hráčem počítačových her a jeho domovským sportem je MMA, ale přesto esport uznává jako plnohodnotnou sportovní disciplínu: "Esport má stejné atributy jako klasický sport. Jsou tam hráči, diváci, je tam příprava na samotnou soutěž a pak je tam ta samotná soutěž, kde se jeden druhého snaží porazit. Není tam pohyb, i když ani to není dogma, i v esportu jsou tituly, u kterých je fyzická aktivita potřeba. A nezapomínejme na to, že jsou tady třeba šachy a další sportovní aktivity, zas tolik pohybu nevyžadují. Esport může být ideálním sportem, který nám pomůže oslovit děti, které by se jinak ke sportu nedostaly. A ukázat jim, že nejde jen sedět u her, že je potřeba dobře jíst, spát, hýbat se. A pak se zlepší i ve hře,” upozorňuje Ledvina.

Livesport Daily #75: Jak blízko má esport na olympijské hry? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč americká armáda investuje do esportu?

Za jakých podmínek se esport bude ucházet o dotace od Národní sportovní agentury?

Jakou vlastní variantu esportu vymysleli na Fakultě tělesné výchovy a sportu?

