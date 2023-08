Livesport Daily #74: Dva kluby v EL by byl velký úspěch, říká sportovní novinář Hovorka

FORTUNA:LIGA po dvouleté přestávce, kdy se musela spokojit se čtveřicí zástupců, vyšle příští rok do Evropy pět týmů. Teď jsou ale ve hře vstupenky do pohárů pro sezonu 2025/26. Jestli se Česko do elitní patnáctky žebříčku národních koeficientů, zaručující pětičlennou účast, dostane, nebo ne, hodně napoví čtvrteční odvety závěrečných předkol pohárů. Zájemců o vytouženou příčku navíc je celá řada –⁠ a rozhodne právě koeficient. Jak a kdy vlastně vznikl? A změnil se nějak zásadně v čase? Do Livesport Daily jsme si pozvali sportovního novináře z webu Football Club Jiřího Hovorku.

"UEFA ho zavedla v roce 1979 kvůli tomu, že v 70. letech přišla nově s pohárem UEFA. Ten na rozdíl od tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí a Poháru vítězů pohárů mohlo hrát víc týmů z jedné země," vysvětluje Jiří Hovorka důvody, proč před více než čtyřiceti lety dnes zásadní fotbalová konstanta spatřila světlo světa.

Od té doby se koeficient upravil jen kosmeticky. Po nějaké zásadní změně celého konceptu zatím nikdo příliš nevolá, přestože třeba snížení počtu udělovaných bodů v předkole pro menší země může znamenat problém. K bodům do koeficientu se totiž dostávají složitěji než týmy, které pravidelně hrají skupinovou fázi pohárů.

Letos už body do koeficientu sbírají jen Sparta, Slavia a Plzeň. Pokud by Letenští dokázali smazat dvougólové manko z prvního zápasu s Dinamem Záhřeb, mohli by spolu s rivalem z Edenu vstoupit do hlavní fáze Evropské ligy. Plzeň potřebuje udržet jednogólový náskok s Tobolem Kostanaj, pak si zahraje skupinu v Evropské konferenční lize.

"Myslím, že by to byl hodně velký úspěch, dvě místa v Evropské lize by byla super. Po té pohárové změně, kdy přibyla Evropská konferenční liga, která je tak trochu v uvozovkách východní, získala Evropská liga na důležitosti. Je možné tam narazit na atraktivní soupeře, třeba si zahrát s Liverpoolem,” dodává Jiří Hovorka.

