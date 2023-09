Livesport Daily #80: Jak těžké je odrážet tlak mladších soupeřek, odpovídá Petra Kvitová

Petra Kvitová (33) je společně s Viktorií Azarenkovou aktuálně jedinou hráčkou elitní dvacítky žebříčku WTA, které už bylo třicet let. Na tenisovém okruhu si drží vysoký nadstandard svých výkonů a pro ostatní hráčky bývá jednou z nejtěžších možných soupeřek. Jaký je její pohled na hlučnou atmosféru a noční zápasy na US Open? Co říká na parádní tažení českých parťaček v poslední době? Jaké pravidlo by v současném tenise nejradši změnila? A kdo podle ní vyhraje fotbalový ligový titul? To všechno jsme s dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou probrali v dnešním díle Livesport Daily.

Petra Kvitová má za sebou letní americkou tour, kdy se představila na turnajích v Montrealu, Cincinnati a na US Open. Na všech třech turnajích vypadla i kvůli zdravotním problémům už ve druhém kole. V Americe pak vedle dýchacích problémů bojovala například i s hlučným publikem.

"Tohle se děje hlavně v New Yorku a obzvlášť na velkém kurtu. Američané berou tenis trochu jinak, na Wimbledonu by se to určitě nestalo, ale opravdu jsem si připadala jak ve vosím úlu. Pořád slyšíte nějaké hlasy a zvuky a je strašně těžké se soustředit na svoji hru. Myslím si, že tohle k tenisu prostě nepatří," říká Kvitová.

Livesport Daily #80: Petra Kvitová. Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- vztah k fotbalové Slavii

- vliv nočních zápasů na regeneraci a únavu

- výkony českých tenistek v poslední době

- plány na konec tenisové sezony

