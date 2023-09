O ruce to nebylo, Madison hrála skvěle, líčila Vondroušová po neúspěšném čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová (24) byla i přes čtvrtfinálovou porážku s Madison Keysovou 1:6, 4:6 s vystoupením na US Open spokojená. Wimbledonská vítězka a turnajová devítka ocenila, že v New Yorku došla nejdál v dosavadní kariéře. Na tiskové konferenci litovala, že proti Keysové (28) nevyužila jediný z devíti brejkbolů a ocenila hru soupeřky, proti níž se hůře prosazovala. Nyní bude fandit krajance Karolíně Muchové (27), kterou čeká v noci na pátek boj o finále proti jiné Američance Cori Gauffové (19).

"Madison odehrála skvělý zápas. Bylo to těžké. V prvním setu mi nedala moc šancí. Ve druhém jsem hrála dobře, snažila se bojovat, ale nestačilo to. Obecně jsem však spokojená. Bylo to mé první čtvrtfinále na US Open," uvedla Vondroušová.

V duelu se světovou sedmnáctkou prohrála první set za 33 minut, ale ve druhém se mohla vrátit do hry. Zejména za stavu 4:3 měla k dispozici pět brejkbolů, ani jeden však nezužitkovala. Keysová podání ubránila, vzápětí Vondroušovou "brejkla" a duel uzavřela využitým třetím mečbolem.

"Nemyslím, že by při těch brejkbolech hrály roli nervy. Zahrála jsem také dobré body, ale nestačilo to. Ona podávala extrémně dobře a na brejkboly dala často první servis. Zaslouží si pochvalu," podotkla Vondroušová, která prohrála na grandslamech po 11 zápasech.

Útočná hra soupeřky jí dělala potíže. "Od prvního bodu jsem cítila, že jsem pod velkým tlakem. Nedalo se s tím moc dělat. Bylo to těžké. Ve druhém setu jsem cítila, že mám šance. Mohlo to skončit také 6:4, 6:3, ale nevyužila jsem žádný brejkbol, což je pak těžké. To se ale stane. Odvedla výbornou práci," řekla Vondroušová.

Bolest otupily léky

Úvod utkání také ovlivnila situace, kdy byl zápas na několik minut přerušen kvůli zdravotním potížím jednoho z diváků. Po opětovném zahájení zápasu prohrála Vondroušová prvních 10 míčků z 11 a Keysová získala náskok. Později utekla do vedení 5:0. "V první hře jsem měla brejkbol, ale pak mi to proklouzlo a ty další hry nebyly dobré. Ta situace byla trochu děsivá. Nikdy se mi nic takového nestalo. Neříkám, že jsem ztratila koncentraci, ale byla to zvláštní situace. Druhý set pak byl lepší," doplnila.

Ačkoliv sokolovskou rodačku trápil v osmifinále bolavý loket, kvůli kterému odstoupila i ze čtyřhry po boku loučící se Barbory Strýcové, proti Keysové ji nelimitoval. "Ani ne, nacpala jsem se práškama. O ruce to nebylo, ona hrála super a já neměla co vymyslet," citoval Vondroušovou web iSport.cz.

Ještě než se tenistka I. ČLTK Praha přesune na další turnaje v Asii, zůstane chvíli v New Yorku. Plánuje se podívat na semifinále Muchové, kterou čeká turnajová šestka Američanka Gauffová. "Včera jsem ji viděla (proti Soraně Cirsteaové) a odehrála výborný zápas. Cítím, že má velké šance a počkám na ni. Jsme opravdové kamarádky. Je krásné vidět, jak postupuje turnajem takhle daleko. Umí zvládat důležité situace ve velkých zápasech. Určitě se na zápas podívám," uvedla Vondroušová.

Přehled zápasu Vondroušová – Keysová 1:6, 4:6