Vondroušová končí na US Open ve čtvrtfinále. V New Yorku nenašla recept na servis Keysové

Vondroušová končí na US Open ve čtvrtfinále. V New Yorku nenašla recept na servis Keysové

Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová (24) po sérii 11 výher na grandslamových turnajích našla přemožitelku. Při premiéře ve čtvrtfinále US Open nevyužila proti domácí Madison Keysové (28) žádný z devíti brejkbolů a prohrála 1:6, 4:6. Americká finalistka z roku 2017 si o vyrovnání svého maxima na majorech zahraje s Arynou Sabalenkovou (25).

Markéta Vondroušová se po loňské půlroční pauze zaviněné operací zápěstí vrátila ve skvělé formě a patří mezi nejstabilněji hrající tenistky současnosti. Letos odehrála 14 turnajů a jen v Dubaji skončila v prvním kole. 12krát porazila alespoň dvě soupeřky a 8krát vyhrála minimálně tři zápasy.

V posledních týdnech navíc prožívá nejlepší období své kariéry. Na dlouho nenáviděné trávě se překvapivě stala první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a v dobrých výkonech pokračovala finalistka French Open 2019 i na amerických betonech, na nichž odehrála své první podniky coby členka TOP 10.

Po osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati, kde prohrála jen s kolegyněmi z elitní desítky Coco Gauffovou a Igou Šwiatekovou, zaznamenala svůj nejlepší výsledek na US Open. Cestou do prvního čtvrtfinále na betonu ve Flushing Meadows čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyřadila korejskou kvalifikantku Na-Lae Han 6:3, 6:0, italskou antukářku Martinu Trevisanovou 6:2, 6:2, nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou 6:2, 6:1 a domácí Peyton Stearnsovou 6:7, 6:3, 6:2.

Zároveň ale začala laborovat s bolestmi levého loktu, odstoupila ze čtyřhry a možná právě zdravotní limit jí ve středu nedovolil předvést optimální výkon ve čtvrtfinále proti Madison Keysové.

Ve večerním duelu na Arthur Ashe Stadium zahrála jen 10 winnerů, udělala 19 nevynucených chyb, ve čtyřech různých gamech nevyužila ani jednu z devíti šancí na brejk, neodvrátila ani jeden ze tří brejkbolů a po hodině a 26 minutách prohrála 1:6, 4:6.

Utkání bylo po pár výměnách přerušeno kvůli zdravotním potížím jednoho z fanoušků. Po krátké pauze vyhrála Američanka deset z jedenácti míčků a utekla do vedení 3:0. Vondroušová se nedostala do tempa, Američanka vzápětí prolomila její servis ještě jednou a po 33 minutách získala i první set.

Ve druhé sadě Vondroušová hru vyrovnala a Keysová se dostala často pod tlak. Důležitý moment přišel v osmé hře za stavu 4:3 pro Vondroušovou, kdy sokolovská rodačka nevyužila pět brejkbolů. Američanka servis uhájila a vzápětí zaznamenala rozhodující brejk. Duel následně zakončila využitým třetím mečbolem.

"Madison odehrála skvělý zápas. Bylo to těžké. V prvním setu mi nedala moc šancí. Ve druhém jsem hrála dobře, snažila se bojovat, ale nestačilo to. Obecně jsem však spokojená. Bylo to mé první čtvrtfinále na US Open," řekla Vondroušová na tiskové konferenci.

"Nemyslím si, že by při těch brejkbolech hrály roli nervy. Zahrála jsem také dobré body. Ona ale podávala extrémně dobře a na brejkboly dala často výborný první servis. Zaslouží si veškeré ocenění," doplnila sokolovská rodačka.

"Markéta dokáže vrátit do kurtu téměř jakýkoliv míč. Věděla jsem, že musím být aktivní a tlačit se na síť. Nebyl to ode mě úplně nejčistší zápas, byla tam řada nevynucených chyb, ale snažila jsem se diktovat tempo," komentovala Keysová v pozápasovém rozhovoru na kurtu s bývalou vynikající deblistkou Rennae Stubbsovou.

Osmadvacetiletá Keysová postoupila do semifinále grandslamu pošesté v kariéře, z toho potřetí na domácím US Open. Právě v New Yorku si zahrála své jediné finále, v roce 2017 v něm nestačila na krajanku Sloane Stephensovou.

"Miluju to tady. Je tu neuvěřitelné domácí publikum, vždycky mě dokáže v každé situaci skvěle podpořit. Mám na turnaj skvělé vzpomínky, vždycky když tu nastoupím na kurt, cítím se moc dobře," pochvalovala si Keysová.

O vyrovnání maxima na majorech si zahraje už ve čtvrtek večer v odvetě za dva měsíce starou porážku ve čtvrtfinále Wimbledonu proti nastupující světové jedničce Aryně Sabalenkové. S Běloruskou, jež v odpoledním čtvrtfinále smetla Číňanku Qinwen Zheng a v pěti zápasech neztratila ještě ani set, prohrává ve vzájemné bilanci 1:2.

"Zítra to bude úplně jiný zápas. Už jsem s ní letos hrála ve čtvrtfinále Wimbledonu a byla úžasná. Není náhoda, že bude novou světovou jedničkou. Bude tam asi hodně dlouhých bodů, obě budeme útočit a možná já budu tentokrát ta, která se bude snažit vrátit co nejvíc míčků zpátky do kurtu," očekává Keysová.

I přes vyřazení Vondroušové má český tenis ve hře stále ještě jednu naději, Karolína Muchová bude v prvním semifinálovém duelu čelit domácí Coco Gauffové. US Open v sobotu pozná novou grandslamovou vítězku.

Výsledky dvouhry žen na US Open