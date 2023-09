Tennis Tracker: Murray v Davis Cupu posbíral už 33 výher, Bencicová v Mexiku nenastoupila

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. září?

09:42 – Linda Fruhvirtová vypadla na turnaji WTA 250 v Guangzhou hned v prvním kole také ve čtyřhře. Trápící se teenagerka nestačila s Britkou Maiou Lumsdenovou dvakrát 4:6 na Lidziju Morozovovou a Dianu Šnajderovou.

07:35 – Už tak prořídlé startovní pole turnaje WTA 1000 v Guadalajaře v pondělí utrpělo další trhliny. Po Beatriz Haddadové Maiaové se před svým prvním zápasem omluvila také světová patnáctka Belinda Bencicová ze Švýcarska, která v Mexiku mohla získat důležité body v boji o Turnaj mistryň. Olympijskou vítězku ze hry vyřadily střevní potíže.

07:22 – Až 180. hráčka světa Emiliana Arangová v mexické Guadalajaře porazila při premiéře na turnaji WTA 1000 jedenáctou nasazenou Anastasii Potapovovou po setech 6:4, 6:3, připsala si první skalp hráčky TOP 50 a zaznamenala svou pátou výhru na okruhu WTA. Ve druhém kole dvaadvactiletá Kolumbijka vyzve bývalou vítězku US Open Sloane Stephensovou (h2h 0:0).

06:10 – Pouze Bunny Austin (36) a Fred Perry (34) vyhráli v historii Davisova poháru více zápasů ve dvouhře za Velkou Británii než Andy Murray (33).