Oktagon 58 v Edenu: Světová show s fantastickou atmosférou a epickým koncem

Největší MMA událost české scény a dost možná jeden z největších sportovních eventů v České republice – takový byl sobotní Oktagon 58 ve vyprodaném Edenu. Nabídl nejen spoustu skvělých soubojů, ale hlavně neuvěřitelnou atmosféru a show na té nejvyšší úrovni.

Show, která šlapala od začátku do konce. Otevírací ceremoniál za účasti Armády ČR, poděkování veteránům, přelet vrtulníků, hymna. Husí kůže poprvé? Rozhodně ne naposledy – a to je teprve kousek po šesté hodině večerní a celý event se rozjíždí.

Eden se postupně plní slibovanými 28 tisícovkami diváků, které baví úvodní souboje. Prvním, koho publikum viditelně žene vpřed je brazilec Leandro "Apollo" Silva, který ale nakonec tahá za kratší konec proti Gogoladzemu.

Bouřlivého přivítání se dočká první český bojovník – Miloš "Meloun" Petrášek a od té doby to až do konce bude pořádná jízda. Ještě během Petráškova zápasu se na ploše objevuje Karlos Vémola načež publikum šílí a show nabírá na obrátkách.

Atmosféra v Edenu byla skvělá. Lukáš Skalický

Oktagon oznamuje návrat Macha Muradova. Monumentální halftime show se skupinou PSH a hosty v hlavní roli. Promotér Ondřej Novotný teasující možný titulový zápas na UFC 303 v rozhovoru s Jiřím Procházkou. Oznámení vzniku síně slávy, uvedení dvou legend československých bojových sportů a potlesk ve stoje celého stadionu. Tady nejsou žádné hluché momenty.

V Edenu nechyběl ani ohňostroj. Lukáš Skalický

Atmosféru nepřibrzdily ani prohry českých bojovníků na hlavní kartě, Shem Rock mnoho sympatií publika nezískal, což se ale nedá říct o Ionu Surduovi, který i přes tvrdý knockout Pink Panthera – Davida Kozmy sklidil potlesk. A je tu hlavní zápas! Ještě předtím přináší pás pro vítěze čerství hokejoví mistři světa Lukáš Dostál a Michal Kempný. Hezký detail do celé skládačky večera.

Pokračování zápasu století po pěti letech. Attila Végh a Karlos Vémola. Při nástupech obou bojovníků už nesedí snad skoro nikdo. Vémola při tom svém, možná posledním, nahrazuje ikonickou skladbu Carmina Buranu za C'est La Vie od Karla Gotta.

Nástup Karlose Vémoly. Lukáš Skalický

Z posledního bálu vychází vítězně Vémola, a to možná po životním výkonu. Všech 28 tisíc diváků šílí. Vémola svléká v oktagonu rukavice – je to konec? Možná. Nechává celý příběh otevřený.

Záběry po skončení hlavního zápasu. Lukáš Skalický

Oktagon dokazuje, že se do nejlepší světové pětky organizací roku 2023 dle World MMA Awards nedostal náhodou a každým turnajem roste ve všech oblastech. Platí zde okřídlené "sky is the limit." Zvlášť, když vezmete v potaz, že Eden byl jen předkrmem před říjnovým Frankfurtem s kapacitou pro více než 50 000 tisíc diváků.

Ještě jste nebyli na MMA turnaji? Je ten nejlepší čas to napravit.