Dusno v Oktagonu: Peňáz se nepohodl s vedením a z organizace chce odejít

Promotéři organizace Oktagon MMA řeší před velkým svátkem, který se odehraje příští sobotu v pražském Edenu, nepříjemnou situaci. Přípravu na turnaj s pořadovým číslem 58 už několik dní ovlivňuje situace kolem Mateje Peňáze (27), jenž odmítl náhradní zápas a má v úmyslu bojovat jinde.

Trochu to připomíná příběh z telenovely. Český fighter Peňáz se měl 8. června na stadionu fotbalové Slavie utkat o titul se šampionem střední váhy Patrikem Kinclem, ale ten se zranil. Organizace proto vybrala jako náhradníka Vlasta Čepa s tím, že Peňáz nastoupí do netitulového zápasu. S tím ale bojovník s přezdívkou Money nesouhlasil.

A celá situace je ještě zamotanější. Zápas Peňáz vs. Čepo měl být tříkolový a Slovák měl o své roli náhradníka jasno – pokud bude bojovat s Kinclem, bude to o titul, pokud s vyzyvatelem, tak nikoliv. Peňáz však údajně nebyl s "netitulovou variantou" seznámen.

Podle promotéra Ondřeje Novotného ale Čepo o prozatímní titul bojovat nechtěl. Neměl pro něj totiž žádnou hodnotu – tak jako tak by se totiž poté musel utkat se šampionem Kinclem. "S Peňázem o prozatímní titul zápasit nebude, protože nikdy nešel proti nikomu TOP 5 (ve střední váze) a nikdy se k titulu ani nepřiblížil," popsal Novotný pohled slovenského bojovníka se srbskými kořeny. "Čepo řekl, že mu stačí třikrát pět minut (minutáž klasického netitulového zápasu) a mně jako promotérovi stačí také," dodal.

Následně se spustila lavina reakcí a zkraje týdne se ozval i sám Čepo: "Není na mně ani na Matějovi, abychom ze dne na den změnili jeho názor, že chce jít do pětikolového zápasu o prozatímní titul. Pochopte, že jsem takovou nabídku ani příležitost nedostal. Pokud (organizátoři) změní pravidla na pět kol a přidají prozatímní titul, půjdu do toho. Opakuji, že mi nebyl nabídnut titulový zápas, nebylo to v zájmu organizace. Ze dne na den to vyšlo ze zájmu Matěje."

Peňáz pak vzkázal, že už má všeho dost a chce se poohlédnout po nové kariéře: "Oktagon mi nechce dát zápas o prozatímní titul za žádnou cenu, Vlasto se o něj se mnou nechtěl utkat, nedává mu to smysl. V pátek padne poslední slovo, že žádný zápas nebude. Oktagon ze mě klasicky udělá toho špatného, že já jsem ten, kdo si něco vymyslel. Ne! Nakonec se to všechno obrátí proti mně. Budu chtít rozvázat smlouvu s Oktagonem a začít bojovat za jinou organizaci. Už není cesty zpět. Dvakrát ze mě udělali kre*éna a teď se v tom Oktagon snaží pokračovat. Uvidíme se někde jinde na jiné platformě. Mojí prací je zápasit, ne natáčet videa a někomu se zavděčit."

Ostré vyjádření českého bojovníka pokračovalo: "Ondro (Novotný) vydá prohlášení úplně proti mně. Ale nakonec budou chtít, abych udělal jeden z nejsledovanějších zápasů v Edenu, prodal jim spoustu lístků a placených přenosů a udělal jim radost, že dodám jeden z nejočekávanějších zápasů na československé scéně. To si opravdu nemyslím, nejsem d*ment. Vím, že nejsou náhody, že po tom všem si Vlasto rozmyslí, že ten zápas chce."

Peňáz přitom už v prosinci vyhlašoval, že zápas je v jeho hledáčku: "Duel s Čepem je jedním z těch, o které mají lidé na československé scéně největší zájem. Zatím se kolem něj točilo hodně smůly, ale věřím, že k němu dojde, třeba to bude titulový zápas. Protože to je můj cíl v organizaci Oktagon."

Organizace v úterý vydala oficiální prohlášení, podle kterého je jasné, že se diváci měření sil nedočkají. "Ani napopáté to nevyšlo. Po jednání s oběma bojovníky nedošlo k potřebné dohodě všech tří stran. Zápas Peňáza s Čepem se tedy neuskuteční. Oktagon v Edenu přinese výjimečnou atmosféru největší československé akce MMA. 10 skvělých zápasů včetně čtvrtfinále milionového Tipsport Gamechangeru, titulové pyramidy s Kozmou, očekávaného duelu Pokorného s Shem Rockem, návratu Melouna a Odvetu století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Společně vytvoříme nezapomenutelnou show!"