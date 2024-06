Lvi se nažrali. Vémola v Edenu porazil Végha a udržel pás šampiona Oktagonu

Oktagon MMA má za sebou velký milník v podobě premiérového turnaje na stadionu v pražském Edenu, dějištěm 58. akce organizace se stala domácí aréna fotbalové Slavie. Unikátní galavečer vyvrcholil zápasem, na který fanoušci smíšených bojových umění čekali čtyři roky a sedm měsíců – odvetným zápasem Zápasu století mezi Attilou Véghem (38) a Karlosem Vémolou (38).

Vrchol akce přišel až těsně před půlnocí. Bitva dvou osobností MMA, tedy souboj Végh vs. Vémola. Zápas, na který čekali nejen fanoušci bojových umění, se chystal napsat svou druhou část. Úvodní kolo nabídlo fanouškům pořádnou přestřelku, během níž obě ikony ukázaly velkou vytrvalost, sílu, tvrdé údery a schopnost bránit se.

Vémola ze své domény na zemi v prvních pěti minutách ještě nic nevytěžil, ale vynahradil si to hned na začátku druhého dějství, kdy svému tradičnímu soupeři nasadil arm triangle. "Pět let jsem na to čekal, ale lvi se nažrali," radoval se Vémola po výhře.

Český zápasník tak obhájil pás pro šampiona lehké váhy a v ideálním případě dostal odvetu na listopad 2019. Slovák před 28 tisíci diváky uznal kvality svého soupeře a pogratuloval mu k vítězství. Po největším triumfu své kariéry "Terminátor" symbolicky předal jednu rukavici Novotnému a druhou týmu Attily Végha a na závěr naznačil, že teď je na nich, zda se ještě ukáže v kleci.

