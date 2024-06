Vémola proti Véghovi v odvetě zápasu století. V Edenu si vydělají miliony

Už v sobotu se pražský Eden stane centrem evropské scény smíšených bojových umění. Turnaj Oktagon 58 bude mít největší návštěvnost v historii. Ačkoli má stánek kapacitu necelých 20 tisíc míst, organizace uvažuje o hranici 25 až 27 tisíc. Na MMA totiž bude využita i většina hrací plochy.

Největší pozornost poutá odveta souboje mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, kterému se před lety přezdívalo zápas století. V roce 2019 vstoupil český bojovník do klece s vědomím, že potvrdí pozici československé jedničky. Podle mnohých byl favoritem, vždyť se vezl na vlně 11 vítězných zápasů. Slovák Végh však ukázal své kvality a zvítězil po pouhých dvou minutách, kdy poslal Terminátora k zemi tvrdým knockoutem.

Vémola následně přišel téměř o vše. Dveře do prestižní UFC měl zavřené, trápila ho nalomená psychika, osamělost či množící se zranění. Po roce se vrátil, následovalo šest vítězství v řadě a zisk titulů ve střední a polotěžké váze.

"A lvi dožrali," prohlásil Végh a stal se největším bojovníkem na domácí scéně. Vítězství mu změnilo život, najednou byl celebritou. Od zápasu, který potvrdil jeho kultovní status, se ale v kleci neukázal. Absolvoval jen vítězné boxerské exhibice proti borcům jako Patrik Kincl, Emanuel Newton nebo Eric Spicely. Vemola ho však nyní vyzval k nejsledovanějšímu odvetnému zápasu v historii obou zemí.

"Attila i Karlos budou od soboty stabilně nejlépe placenými zápasníky (na česko-slovenské zápasnické scéně), protože mají stejnou výplatu. To byla vlastně základní Karlosova podmínka, aby dostal to, co dostal Attila. Pohybuje se ve vysokých číslech. Je to více než 100 tisíc eur, ale nebudu to úplně specifikovat," prozradil promotér Pavol Neruda s tím, že ve hře bude i Vémolův titul v polotěžké váze.

V sobotu diváci uvidí také pokračování elitní Tipsport Gamechanger European MMA Champions League, která se koná v lehké váze. Ve čtvrtfinále se představí španělská jednička této divize Acoidan Duque se zkušenostmi z Bellatoru, PFL a Brave. Jeho soupeřem bude Mago Machaev, který se uvedl výhrou nad favorizovaným Makwanem Amirkhanim. V Edenu bude mít rezervní zápas proti Attilovi Korkmazovi. Milionové výhře se přiblíží také jeden z dvojice Mateusz Legierski a Akone Wanliss.

Životní zápas čeká slovenského zápasníka Marka Mazucha. Před zaplněnou halou se utká s Davidem Zawadou, který má po konci v UFC jasný cíl stát se špičkou střední váhy v Evropě. Chlubit se může 17 ukončeními před limitem, Mazuch však budí respekt tvrdými údery, kterými v boxerském zápase uspal i Apolla.

O uvolněný titul se začíná bojovat v pyramidě welteru. Do klece se po osmiměsíční pauze vrací populární David Kozma, bývalý šestinásobný šampion a loňský účastník milionové pyramidy. Chce dokázat, že Růžový panter ještě neskončil. "Motivace je možná ještě větší než dřív, úroveň zápasníků neustále roste. Žebříček je den ode dne nabitější. Titul má mnohem větší hodnotu a být šampionem znamená víc než v roce 2018. Chci ho získat zpět," zdůraznil rodák z Karviné v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Proti němu nastoupí moldavský Dracula Ion Surdu, který se loni proslavil vzájemným KO, při kterém téměř vyřadil ze hry vítěze celé pyramidy Bojana Veličkoviče. Na kontě má už 11 výher před limitem, z toho 10 v prvním kole. O pozici druhého vyzyvatele se utkají Leandro "Apollo" Silva a Amiran Gogoladze.

Domácí podporu pocítí i čeští bojovníci. Prvním je Jaroslav Pokorný, který je připraven vyřešit svůj několikaměsíční spor s kontroverzním Shem Rockem. Po dvou letechse vrací do akce Miloš Petrášek a to přímo do nižší váhy. Na poslední chvíli přijal zápas komplexní Kamil Wojciechowski, elitní zápasník a grappler, gterý ale v kleci rozdává knockouty. Slovák Denis Trpišanský se v MMA zlepšuje raketovou rychlostí, jeho schopnosti prověří Deniz Ilbay, bývalý mistr světa v boxu.