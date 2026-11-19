David Hošek (14-9-1) – Mateusz Janur (12-6)
Hlavní kartu nedaleko česko-polských hranic před domácím publikem otevře David Hošek. Obávaný postojář je součástí žlutočerného kolosu od jeho počátků. Absolvoval v něm celkem 13 zápasů, z nichž sedm vyhrál. Jeho nejnebezpečnějšími zbraněmi jsou ničivé háky a fyzická síla. Hned 86 % duelů ukončil před časovým limitem.
Ačkoli je především boxerem, ani na zemi si proti němu soupeři nemohou dovolit polevit. Tři protivníky zdolal pomocí páky či škrcení. Také tentokrát ukázal, že si soupeře nevybírá, když zápas proti Polákovi Mateuszovi Janurovi přijal pouhých 10 dní před galavečerem.
Šampion organizace FEN si do klece přinese bohaté zkušenosti a dá se říct, že je v životní formě. Má za sebou šest vítězství, naposledy v dubnu porazil na body Robina Roose. V prestižním celosvětovém žebříčku Fight Matrix mu aktuálně patří solidní 135. místo ve střední váze. Bývalý bojovník KSW má komplexní styl, což dokládá pět ukončení v postoji a čtyři submise.
Dominik Tabor (0-0) – Deniz Ilbay (10-3)
Dominik Tabor podle pravidel Oktagon: Underground zažije debut v nejprestižnější evropské organizaci. Šampion PML patří mezi největší české prospekty. Jméno si vybudoval především v postojářských disciplínách, jako jsou thajský box nebo K-1. Malé rukavice si v zápase navlékne vůbec poprvé.
Bude se snažit těžit především z chirurgicky přesného boje v postoji a tvrdých kopů. Na druhé straně ho však nečeká procházka růžovým sadem. V sobotu se postaví jednomu z nejzábavnějších bojovníků organizace Denizovi Ilbayovi. Ačkoli se Němec bojovým uměním věnuje teprve čtyři roky, na kontě má už 13 duelů. V Oktagonu šestkrát zvítězil a momentálně se veze na vlně dvou úspěšných zápasů.
Speciálně upravená pravidla by mu měla sedět jako ulitá, protože největší nebezpečí představuje právě v postoji. Jeho vybroušený box mu už pomohl k sedmi vítězstvím způsobem KO/TKO. V kariéře zatím ani jednou neprohrál před časovým limitem a pět protivníků sám poslal k zemi hned v prvním kole. Fanoušci ho znají především z gigantických akcí pod širým nebem. Je prvním a dosud jediným bojovníkem v historii, který dokázal pod hlavičkou Oktagonu zvítězit na třech různých stadionech.
Tomáš Mudroch (8-2) – Jason Ponet (26-20-1)
Spojení showmanství a bojového umění zvládá na jedničku Tomáš Mudroch. Před mikrofonem umí mluvit a prodat se, v kleci zase přesvědčit výkonem. Jeho neortodoxní styl se mezi diváky stal zárukou atraktivní podívané. V Oktagonu má momentálně bilanci 4-1, naposledy porazil Hafeniho Nafuku. Přezdívka Ostravský expres není náhodná. Pyšní se 89% úspěšností ukončení, přičemž hned osm z devíti vítězství dosáhl už v úvodním kole. Nejrychleji soupeře zdolal za 19 sekund.
Držitel fialového pásu v BJJ je kromě toho vášnivým sběratelem stavebnic Lego a zároveň autorem jediného regulérního knockdownu po takzvaném upkicku ze zad v celé historii organizace. Zkušenosti však budou na straně jeho francouzského soupeře, Jasona Poneta. Hned 47 profesionálních zápasů po celém světě hovoří samo za sebe.
Aktuálně 398. bojovník světa se během kariéry představil v 25 organizacích a polovinu z 26 vítězství dosáhl před časovým limitem. Zápasil například v Cage Warriors (CW), Professional Fighters League (PFL), asijské ONE Championship nebo ruské ACB. Zajímavostí je, že navzdory bohaté kariéře ho ještě nikdo neporazil způsobem KO/TKO.
Veronika Smolková (10-3) – Ivana Petrovičová (8-4)
Na své si v Třinci přijdou také příznivci ženského MMA. Vycházející slovenskou hvězdu Veroniku Smolkovou čeká už 14. profesionální zápas. Etablovala se jako jedna z nejlepších bojovnic muší váhy, což dokládá 24. místo ve světovém žebříčku. Jejím cílem je vždy ukončit duel dříve, než zazní poslední gong. Podařilo se jí to při 70 % vítězství.
Soupeřkám znepříjemňuje život především kopy, které rozdává v průměru každých 12 sekund. Jde o druhou nejvyšší frekvenci mezi aktivními ženami v organizaci. Tato postojářka má zároveň výbornou obranu proti takedownům, úspěšně ubránila 21 z 27 pokusů soupeřek o stržení na zem. Rodačka z Revúce je autorkou prvního, druhého a čtvrtého nejrychlejšího KO/TKO mezi všemi současnými bojovnicemi na soupisce. Momentálně se veze na vlně osmi vítězství v řadě a kráčí za titulovou šancí.
Do cesty se jí však postaví šampionka ARES FC Ivana Petrovičová. Kromě zkušeností z UFC svítí u jejího jména bleskový skalp Danielle Misteliové z turnaje Oktagon 88. Sama je na 55. místě světového žebříčku. Před časovým limitem ji zatím nikdo neporazil a ani ona se v kleci dlouho nezdržuje. Pyšní se 88procentní úspěšností ukončení.
Jakub Batfalský (10-2) – Ayton De Paepe (15-6)
Českou vlajku bude pár dní po svých 24. narozeninách hájit Jakub Batfalský. Nadějný bojovník se po dvou vítězstvích chce znovu probojovat do hlavního zápasu některého z turnajů. Jednou se mu to už podařilo a je druhým nejmladším bojovníkem, který kdy nastoupil jako hlavní tahák večera. V Oktagonu má bilanci 5-2 a sází především na tvrdý a agresivní projev. Zároveň má "železnou bradu" a soupeřům se ho nikdy nepodařilo předčasně zlomit.
Ostravský bojovník čtyř ze svých 10 vítězství nekompromisně dosáhl hned v prvním kole. Do přípravy musí dát všechno, protože ho prověří šampion dvou belgických organizací Ayton De Paepe. Jeho kariéra trvá už více než 10 let a během ní nasbíral 15 vítězství. Před časovým limitem ho ještě nikdo nezastavil.
Vyniká velmi variabilním stylem, je nebezpečný v postoji i na zemi. Téměř třetiny vítězství dosáhl už v úvodním kole, přičemž jeho nejrychlejší ukončení v kariéře trvalo pouhých 23 sekund.
Mateusz Legierski (14-2) – Ivan Buchinger (46-10)
Vrcholem večera bude titulová bitva dvou nejlepších představitelů lehké váhy v Evropě. Držitel pásu Mateusz Legierski půjde do boje jako nejúspěšnější cizinec v dějinách Oktagonu. S 11 triumfy mu patří absolutní prvenství mezi aktivními zahraničními zápasníky. Zároveň se stal vůbec prvním šampionem této divize.
Polák spojuje knokautovou sílu s propracovanou obranou a před limitem zdolal už osm soupeřů. Obávanou zbraní jsou také jeho kopy. Ve žlutočerné kleci jich rozdal více než 310, což ho řadí na sedmé místo mezi všemi muži v organizaci. Na kontě má cenné skalpy elitních jmen, jako jsou Ronald Paradeiser, Miroslav Štrbák, Akonne Wanliss, Karol Ryšavý, Attila Korkmaz, Jakub Bahník či Gökhan Aksu.
O korunu se ho pokusí připravit největší legenda slovenského MMA Ivan Buchinger. Bilance 46-10 hovoří za vše a jeho životopis působí téměř nekonečně, byť se tentokrát za pásem vydá možná naposledy. V minulosti byl dvojnásobným šampionem Oktagonu, kraloval také v Cage Warriors, M-1 Global a XFN. Svého času figuroval na 18. místě světového žebříčku pérové váhy, dokonce výše než ikonický Alexander Volkanovski. Změřil síly s hvězdami, jako jsou Salahdine Parnasse, Losene Keita či Conor McGregor.
Také ve 40 letech je mimořádně nebezpečný, především na zemi, kde má bohaté zkušenosti z největších scén. Hned 85 % vítězství dosáhl před limitem, z toho 27krát submisí. Soupeře donutil odklepat neuvěřitelnými 11 různými typy škrcení a pák. V organizaci si navíc třikrát vysloužil bonus za výkon večera.