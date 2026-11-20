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Hlavní zprávy
Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo zaznamenal v pátečním šlágru saúdskoarabské nejvyšší soutěže na půdě Al Ahlí svůj 986. gól kariéry, ani jeho trefa však An Nasru k bodovému zisku nestačila. Jednačtyřicetiletý útočník nejprve poslal hosty z Rijádu do vedení, avšak o několik minut později neproměnil pokutový kop a domácí celek z Džiddy následně zápas otočil a vyhrál 3:1.
Aktuálně nejlepší fotbalista světa Harry Kane musel v domácím bundesligovém zápase Bayernu proti Kolínu nad Rýnem střídat kvůli zranění už ve 20. minutě. Třiatřicetiletý kanonýr odkulhal v bolestech do kabiny. Místo něj nastoupil Tom Bischof, který nahrávkou pomohl k remíze 1:1.
Pátek 20. listopadu
22:47 – Poslední celek francouzské Ligue 1 dál čeká na první výhru v sezoně, Le Havre tentokrát nestačil na Troyes a na soupeřově hřišti prohrál 1:3. A to i přesto, že po gólu Joshe Majy od 3. minuty vedl. Výhru v tuto chvíli 13. celku tabulky řídil dvěma zásahy Antoine Mille, Le Havre má na svém kontě pouhé dva body.
19:34 – Obránce Bournemouthu Adrien Truffert vede v této sezoně Premier League v počtu tzv. overlapping náběhů (22), kdy se hráč nabízí zaběhnutím z vnější strany.
18:55 – Táborsko v 15. kole Chance Národní Ligy porazilo Slavii Praha B 3:1. Skóre otevřel v úvodní čtvrthodině svou čtvrtou sezonní brankou domácí Lukáš Matějka, na něhož po přestávce navázali Petr Plachý i Jiří Šplíchal. Jihočeši tak mohli na 10. pokus slavit úspěšný zisk tří bodů, díky němuž Pražany přeskočili v tabulce. Více najdete v článku.
18:05 – Bývalý hráč amerického fotbalu Tom Brady jedná o koupi menšinového podílu v Chelsea. Pomoci by mu měly dobré vztahy, které má s Behdadem Eghbalim, jehož Clearlake Capital má kontrolu nad klubem. Nedávno Brady ukončil své tříleté působení v roli menšinového vlastníka a předsedy poradního výboru v Birminghamu.
17:20 – Trenér londýnského Arsenalu Mikel Arteta chce svým svěřencům zabránit vybírat si sama sebe nebo své spoluhráče do sestav ve virtuální hře Fantasy Premier League (FPL). Důvodem je, že může nastat neúmyslný únik informací o týmu, vysvětlil španělský kouč britským médiím. Na podobný problém před časem narazila třeba Chelsea.
15:32 – Evropská fotbalová unie (UEFA) udělila Anglii podmíněný zákaz prodeje vstupenek na jeden zápas na hřišti soupeře se zkušebním obdobím dvou let a pokutu 15 tisíc eur (367 tisíc korun). Důvodem je "rasistické/nebo diskriminační chování" fanoušků během nedělního vítězství 3:2 nad Španělskem v Madridu v Lize národů, uvedl řídící orgán evropského fotbalu. Podle BBC se případ týká pokřiků, které byly považovány za protikatolické a protiirské.
15:06 – Arsenal strávil v této sezoně Premier League 16 % času ve fázích progresivní hry, které jsou definovány jako posun míče za průměrnou pozici soupeře. Nikdo v probíhajícím ročníku anglické nejvyšší soutěže není v tomto ohledu lepší.
12:29 – Genk se videem na sociálních sítích pochlubil novým tréninkovým centrem. Belgický celek za něj nechal 20 milionů eur. Pro představu: odhadovaná hodnota kádru KRC činí 123 milionů eur, což je v Česku srovnatelné s pražskou Slavií.
12:23 – Fotbalisté Arsenalu se budou muset obejít bez Bukaya Saky ještě minimálně další měsíc. Anglický záložník je kvůli zranění stehenního svalu mimo hru už od říjnového duelu Ligy mistrů s Bayernem Mnichov a v pohárové soutěži přišel i o zápas v Praze se Slavií. Podle trenéra Mikela Artety ho čekají další testy. "Jeho stav se vyvíjí opravdu dobře," uvedl Arteta před sobotním zápasem Premier League v Newcastlu.
11:45 – Caen v probíhající sezoně Ligue 3 přišel o 11 bodů v duelech, v nichž šel sám prvně do vedení. Nikdo jiný nezahodil nadějně rozjeté utkání v této soutěži častěji.
10:00 – Záložník Timothy Ouma si zadělal na další problémy. Kmenový hráč pražské Slavie, který hostuje v Charltonu Athletic, se po říjnové reprezentační přestávce nevrátil do Anglie a klub s ním od té doby nemá žádný kontakt. Podle informací serveru inFotbal s odkazem na keňského novináře Erica Njirua se hráč stále nachází v Nairobi, kde má údajně vycházet ven převážně v noci.