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Procházka se vrací na kontinent, kde se mu vždycky dařilo. Velké jméno si udělal v japonské organizaci Rizin, titul mistra světa získal v Singapuru v duelu s Gloverem Teixeirou a nyní se připravuje v další významné asijské destinaci - v katarském Dauhá.
Pás šampiona držel od června 2022 pět měsíců, když se ale schylovalo k zápasu, kde měl svou pozici obhájit, přišlo zranění ramene a Procházka uvolnil trůn. Od té doby se jej třikrát snažil dobýt zpět, v klíčových bitvách však pokaždé selhal.
Poslední zápas, který český fighter ztratil, byl duel s Carlosem Ulbergem. Novozélanďan Procházku knockoutoval už v prvním kole, ač už bojoval pouze na jedné noze. "Utrhl jsem si koleno, ale ten zápas jsem neodevzdal," vyprávěl šampion.
Procházka pak připustil, že zápas nezvládl ve své hlavě a boj podcenil: "Po té chvíli, kdy jsem tušil, že je zraněný, jsem přepnul možná na 40 nebo 50 procent svého výkonu," přiznal. V dalších rozhovorech ale naznačil, že selhání mělo hlubší kontext.
"Něco jsem si už přinesl z domova a ze šatny. Dokonce jsem začal tu situaci rozebírat s psychologem, s koučem," citoval Procházku web Fights.cz. "Nechtěl jsem sám sebe mást. Byť člověk medituje a obstarává všechny věci kolem hlavy, občas je potřeba znát i nezávislý názor zvnějška," dodal.
Duel se Stirlingem bude bojem o naději. Pokud by Procházka uspěl, zřejmě by si uchoval naději na další titulovou šanci, stále totiž figuruje na čtvrté příčce rankingu polotěžké váhy. Prohra by znamenala ztrátu dlouho budovaných pozic.
Kdo je Navajo Stirling
Pokud poslední zápas Procházka prohrál s Novozélanďanem s maorskými kořeny Carlosem Ulbergem, nyní jej čeká střet s dalším mužem, který se hrdě hlásí k maorské kultuře. Stirling si premiéru v UFC odbyl v prosinci 2024 a zatím ani jedinkrát neprohrál. Celkově má na své kartě v MMA 12 vítězství v řadě.
"Vše dopadlo lépe, než jsem čekal. Původně jsem doufal, že oslovím Khalila Rountreeho nebo Paula Costu a říkal jsem, jestli by to vzali. Ale nebyli k dispozici a nakonec je tu ještě lepší soupeř, výše postavený a bývalý šampion. To v mém životopise prostě určitě bude vypadat lépe," vyprávěl Stirling pro web UFC.
Kde sledovat zápas Procházky se Stirlingem v TV?
"On měl asi taky podobný problém. Také se snažil najít vhodný zápas a nikdo nebyl k dispozici, ale já byl připravený. A vlastně jsem byl překvapený, že to přijal. Myslím, že ví, že letos potřebuje vyhrát. A asi si říkal, že jsem ideální volba," dodal.
Stirlingova bilance je ale opravdu působivá. Ač je v žebříčku polotěžké váhy až na osmé příčce, má za sebou utkání, ze kterých jde respekt. Naposledy poslal pravým hákem k zemi Jana Blachowicze. A před sobotním duelem, který bude už jeho čtvrtým v letošním roce, tvrdil sebejistě: "Jsem ve všech aspektech lepší. Jsem rychlejší, techničtější, silnější i chytřejší."
Nová role, nový trenér
Procházku nicméně čeká nová zkušenost. Poprvé vstoupí do oktagonu jako otec. V dubnu, jen týden po hořké prohře s Ulbergem, se mu narodila dcera Eleonora.
A novinkou je také změna v realizačním týmu. Po posledním duelu se Procházka rozhodl obměnit realizační tým. Místo dlouholetého kouče Jaroslava Hovězáka jej připravoval nizozemský trenér bojových sportů Danny de Vries. "Dřív to byl spíš rodinný a přátelský vztah než profesionální. Myslím, že na této úrovni je potřeba dělat i vnitřně těžké kroky. Rodina a přátelé jsou jedna věc, práce a profesionalita druhá," vyprávěl v průběhu léta Procházka.
"Věděl jsem, že potřebuji člověka, který dokáže systematicky uchopit mou přípravu i mě samotného jako zápasníka," vysvětlil Procházka pro sport.cz.
Favoritem je soupeř
Zda se půlrok pod vedením nového trenéra projeví v ostrém zápase, bude jasno v sobotu večer. Oba borci mají stejnou výšku i váhu (193 cm a 93 kg). Stirling je však navzdory nižšímu postavení na rankingu podle sázkových kanceláří favoritem. Kurzy na vítězství Novozélanďana klesly až na hodnotu 1,7 k jedné. Na triumf Procházky by se naopak vyplácel přibližně dvouapůlnásobek vkladu.
Také se předpokládá, že zápas skončí předčasně, zde je pravděpodobnost 1,2 k jedné.
Kde a jak zápas sledovat
Zápas mezi Procházkou a Stirlingem je hlavním bodem galavečera UFC Fight Night, který se uskuteční v Al Rajánu, předměstí katarské metropole Dauhá. Místem konání je aréna Ali Bin Hamad al Atíja pro 7700 diváků. Pro české publikum jej bude přenášet Nova Sport 6. První zápasy hlavní karty začnou v 19 hodin, Procházkův zápas je na programu jako poslední a měl by začít ve 21:00.