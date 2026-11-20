Procházka se v oktagonu představil naposledy v dubnu, kdy jej v titulovém zápase polotěžké váhy knokautoval v 1. kole jiný novozélandský soupeř Carlos Ulberg. Rodák z Hostěradic na Znojemsku poté klesl v žebříčku UFC na třetí místo a dlouho hledal dalšího soupeře. Nakonec souhlasil s nabídkou vedení organizace a nastoupí proti Stirlingovi, který je sedmičkou polotěžké kategorie. Zároveň je tréninkovým partnerem Ulberga.
"Chtěl jsem bojovat s někým, kdo je blíže vrcholu divize. Nikdo z elitní pětky ale proti mně nechtěl nastoupit. Costa nebo Ankalajev nechtěli bojovat, jen mluví a mluví...," řekl Procházka.
Uvědomuje si, že zápas proti v MMA neporaženému Stirlingovi může být risk, rozhodl se jej ale podstoupit. "Je to mladá energie, která ho žene dopředu. Věří si, ale to je mi jedno. Když jsem nejlepší, a já věřím, že jsem, tak to dokážu proti komukoliv. Proti mladému klukovi, proti starému, v zápase se šampionem. S kýmkoliv. Věřím, že v sobotu ukážu, že jsem se svým týmem udělal dobré kroky vpřed, a předvedu, že jsem na jiné úrovni," řekl Procházka webu UFC.
Kde sledovat zápas se Stirlingem živě v TV >>
Procházka po dubnovém nezdaru pozměnil složení svého týmu a pracoval i na vylepšení bojového stylu. "Musel jsem to udělat, protože tam byly věci, které mě stály zápasy. Změn bylo hodně a musím přiznat, že se mi to moc nelíbilo. Pořád jsem slyšel, že mám držet ruce nahoře a být strategičtější, taktičtější a ne tak emocionální. Přitom tohle je moje přirozenost," vysvětloval Procházka. Prohlásil, že je připravený na všechno. "Je to pětikolový souboj a jsem připraven ho ukončit v prvním, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém kole," uvedl.
Stirling má v MMA na kontě jedenáct zápasů a jedenáct výher, šest z nich si připsal pod hlavičkou UFC. Naposledy knokautoval v srpnu Poláka Jana Blachowicze. Procházka má v UFC bilanci šesti výher a tří porážek, celkově nastoupil v MMA k 39 zápasům, v nichž si připsal 32 vítězství.