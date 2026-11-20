Chytil se s pozicí žolíka z lavičky nechce smířit, pokud ale trenér ukáže na konkurenta, nemá mu to za zlé. "Dokážu čekat na svou šanci. Když ji pak dostanu, snažím se ji proměnit," zdůrazní s tím, že to platí od chvíle, co v olomouckém dresu nakoukl do nejvyšší soutěže. To ale neznamená, že je spokojený. Když byl v Sigmě útočníkem číslo tři a vypadalo to na menší minutáž, odešel na hostování, tak moc chtěl hrát. "Nastupoval jsem a pak přišli dva útočníci a já byl najednou číslo tři," vzpomíná.
Z Hané nakonec povýšil do pražské Slavie, s níž sbírá jeden úspěch za druhým. Jen v premiérové sezoně mistrovský titul vyfoukla sešívaným Sparta a Chytil je z toho i po pár letech rozhozený. "To mě hodně mrzelo," přiznává a úsměv mu na tváři vykouzlí fakt, že podobných krachů na Slavii moc není.
A co bitva o místo v sestavě s Tomášem Chorým. Oba útočníky pojí minulost v Sigmě Olomouc. "Tam jsme se ale nepotkali. Já se dostal do áčka, když on šel do Plzně. Ale sedli jsme si lidsky, přáli jsme si, že ten druhý dá gól. Nebyl jsem naštvaný, že Tomáš hraje místo mě, to nebyla jeho chyba," hlásí Chytil.
Parťák mu dával šanci naskočit do sestavy hlavně v době, kdy pykal za nějaký prohřešek. Tak to bylo i na začátku této sezony. Chytil měl na kontě za tři kola čtyři góly. Jenže Chorý se stejně do sestavy vrátil a věčný čekatel Chytil přidal další trefu až poté, co byl Chorý po dalším excesu definitivně vyřazen z kádru. "Každý chce hrát co nejvíce. Ale jsem typ, co chce, aby byl úspěšný hlavně tým," usmívá se ofenzivní tahoun Slavie.
Přiznává, že Chorý mu v současné kabině mistra chybí. "Chybí jeho humor, je to vtipný kluk. Jsme v kontaktu a kamarádi budeme dál," naznačuje Chytil, že nespálil s průšvihářem mosty.
Řeč při zpovědi přišla i na to, že jako malý kluk chtěl hrát Chytil za Barcelonu. "Tak jsem si zahrál aspoň proti ní," prohlásí s tím, že momentálně už jeden vysněný klub nemá a případný přestup z vršovického Edenu bude záležet na tom, jaká nabídka by přišla.
Návrat na Hanou nevylučuje
"Buď je nabídka dobrá, nebo není. Určitě i v době mého působení ve Slavii nabídky byly, ale neřeším to. Nechci si to pouštět do hlavy, navíc se něco napíše a třeba to ani není pravda. Až je zájem, jaký byl třeba, když jsem šel z Olomouce do Slavie, tak to pak člověk může řešit," dodává.
A co by říkal na to, kdyby laso zasvištělo z jeho bývalého působiště na Hané? "Dovedu si to představit," prohlásí, ale momentálně se těší na další starty v Lize mistrů, kde by chtěl se Slavií utnout rekordně dlouhou sérii zápasů bez vítězství. "Ono se to zlomí, nic netrvá věčně," věří.