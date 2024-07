Oktagon pod širým nebem v Bratislavě: Slovenská esa, moderátor Vémola a rozlučka legendy

Turnaj v Bratislavě se bez pochyby zapíše do dějin.

Už v sobotu 20. července se v bratislavské Peugeot Areně uskuteční další turnaj Oktagon MMA. Tentokrát však půjde o vůbec první akci na Slovensku pod širým nebem, což znamená, že uvidíme atmosféru připomínající legendární pražskou Štvanici. Promotéři si pro fanoušky připravili zápasovou kartu, na které nebude chybět řada zvučných jmen domácí i zahraniční scény.

Jedním z lákadel bude čtvrtfinále pyramidy Tipsport Gamechanger v lehké váze. Šampion této divize Ronald Paradeiser se v hlavním zápase utká s bývalým držitelem polského titulu KSW Danielem Torresem. Slovák je 89. nejlepším bojovníkem světa, na svém kontě má 14 ukončení a v současné době se nachází pravděpodobně v nejlepší formě celé své kariéry. Po vydřeném vítězství v zápase s Korkmazem, na který se kvůli nemoci připravoval pouhé tři týdny, chce pokořit svého dalšího soupeře.

"Někdy věci nejdou tak, jak by měly, ale nejdůležitější je postup," řekl Paradeiser a překvapivě si vybral jednoho z největších favoritů Torrese. Ten má na kontě osm ukončení před limitem, z toho sedm KO. Přes Lengala se dostal hned v úvodním kole a předvedl neuvěřitelný výkon. Oba do sebe šli od začátku, ale Torres v prvním kole rozkopal Lengalovu nohu a měl v zápase navrch. "Je mi jedno, koho dostanu příště. Každý zápas považuji hlavně za boj se sebou samým," řekl po zápase.

V pyramidě se odehraje také duel Losene Keity s Predragem Bogdanovičem, což je pro slovenské fanoušky rovněž mimořádně atraktivní zápas. Do klece se vrací i bývalý dvojnásobný šampion Oktagonu Ivan Buchinger, který se utká s Polákem Lukaszem Rajewskim. Bude to jeho první zápas v organizaci od prosincové prohry s Paradeiserem, z níž si odnesl ošklivě natržený ret. "Buki" se do soutěžního kolotoče vrátil v květnu na akci PML v Nitře, kde dokázal ve 2. kole knokautovat Brazilce Paula Suriana. "Mám za sebou skvělý start a těším se na další výzvy," hlásí veterán pokropený živou vodou.

Zkušený Petr Kníže, který patří ke otcům MMA na domácí scéně, se ve slovenské metropoli rozloučí s kariérou. Fanoušci si pamatují jeho velkou rivalitu s Karlosem Vémolou z roku 2013, skalp Davida Kozmy o čtyři roky později i jejich odvetu (2022), do které nastoupil jako 44letý. Jeho sobotním soupeřem bude Radovan Úškrt.

Zmiňovaný Terminátor si vyzkouší novou roli. Po vítězství nad Attilou Véghem v odvetném utkání Zápasu století "neoficiálně" odešel do důchodu a nechal se slyšet, že ho z něj vyvede až případný třetí a rozhodující zápas s jeho dlouholetým rivalem. Vémola se v Peugeot Areně objeví jako moderátor/komentátor spolu s rapperem Rohonym.

Druhý zápas po mateřské dovolené čeká neporaženou Lucii Szabo, o níž se stále častěji mluví v souvislosti s útokem na titul. Bratislavská zápasnice bude mít výhodu domácího prostředí, i přestože má na kontě šest ukončení, nebude to pro ni vůbec snadný zápas. Čeká ji totiž zkušená Aitana Álvarezová, která se připravovala ve švédském tréninkovém centru Allstars po boku světových hvězd, momentálně je v životní formě a je na skvělé vlně – zaznamenala čtyři výhry v řadě, přičemž tu poslední nad velkou nadějí britského MMA a juniorskou mistryní světa Morrisovou. Álvarezová má na svém kontě zatím dvě KO a nikdy nebyla ukončená.