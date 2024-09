Návrat bouřliváka do klece se opět odkládá. McGregor se v UFC v roce 2024 neobjeví

Návrat Conora McGregora (36) na půdu UFC se opět odkládá. Šéf organizace Dana White (55) uvedl, že irská ikona smíšených bojových umění by se mohla do klece vrátit na začátku roku 2025.

McGregor nebojoval od července 2021, kdy utrpěl zlomeninu nohy při porážce s Dustinem Poirierem na UFC 264. Koncem června 2024 musel irský bojovník odříct zápas s Michaelem Chandlerem na UFC 303 kvůli zlomenině prstu na noze.

Bývalý šampion UFC v pérové a lehké váze se nyní snaží o to, aby mohl zápasit v prosinci na UFC 310 v Las Vegas. Zdá se však, že jeho snaha se nesetká s úspěchem.

White v rozhovoru pro New York Post před sobotní akcí Noche UFC uvedl, že McGregor se do konce letošního roku nevrátí. "Byl jsem to já, kdo řekl, že si nemyslím, že bude letos zápasit. Conor McGregor bude zápasit na začátku roku 2025," prohlásil.