Kozma je zpět po osmi měsících. Titul má větší hodnotu než dřív a já ho chci, hlásí

Blížící se turnaj Oktagon 58 v pražském Edenu bude největší akcí MMA na česko-slovenské scéně. Bývalý král polotěžké váhy David Kozma (31) se 8. června po dlouhých osmi měsících vrací do klece a opět myslí na "svůj" titul. V rozhovoru pro slovenskou redakci Livesport Zpráv prozradil mnoho dalšího.

Kozma v minulosti kraloval polotěžké váze, mistrovský titul získal v roce 2018 na akci Oktagon 10 po vítězství nad Gáborem Borárosem. O pás přišel po čtyřech letech a pěti obhajobách na konci roku 2022 v napínavém souboji s Kaikem Britem.

Růžový panter, jak zní přezdívka českého bojovníka, následně dokázal pokořit Siwiece i Lohorého, ale loni v září utrpěl v prvním kole zápasu s Bojanem Veličkovičem TKO a rozhodl se dopřát si osmiměsíční pauzu.

"Cítím se dobře, ta pauza nebyla příliš dlouhá, protože jsem stále trénoval. Neměl jsem zápas, ale udržoval jsem se ve formě. Úplně jsem z toho nevypadl," prozradil. "Jen jsem si dal pauzu od sparingu. Od zápasu s Veličkovičem jsem měl do konce roku přestávku od úderů do hlavy, během toho roku jsem jich schytal hodně. Příprava je stejná jako předtím, žádné extrémní změny nejsou, jen jsem přidal boxerské lapy s Láďou Kutilem."

Porážka s Veličkovičem jeho plány změnila. "Kdybych ten zápas vyhrál, čekal by mě titulový zápas v Gamechangeru. V říjnu se nám narodilo druhé dítě a já se věnuji rodině. Když se malý narodil, přišla mi pauza vhod, mohl jsem omezit trénink, třeba jen na jednou denně."

Divize velterové váhy je momentálně bez šampiona. Je pro Kozmu těžší se namotivovat, když v minulosti držel titul déle než kdokoli jiný? "Motivace je možná ještě větší než dřív, úroveň bojovníků stále stoupá. Žebříčky jsou den ode dne obsazenější. Titul má mnohem větší hodnotu a být šampionem znamená víc než v roce 2018. Chci ho získat zpět," zdůraznil rodák z Karviné.

Návrat mu může překazit moldavský bojovník Ion Surdu, který patří mezi skvělé bojovníky ve stoje. Muž přezdívaný Drákula, který rovněž podlehl Veličkovičovi, má na kontě dvě výhry a dvě porážky. V žebříčku mu patří páté místo, jen o jednu příčku za Kozmou.

Čech chce znovu získat titul. Oktagon MMA

"Na výběr byli Apollo, Gogoladze a Surdu, všichni jsou zhruba na stejné úrovni. Surda jsem si vybral kvůli tomu, že mě původně vyzval, tak jsem si řekl, ok, máš to mít. Apolla už jsem porazil, to už jsem dokázal, a Gogoladzeho moc neznám. Pro českou scénu to bude zajímavější zápas. On má lepší postoj, já jsem zase lepší na zemi. Bude to souboj o to, kdo prosadí svůj styl. Samozřejmě se nebudu bát s ním bojovat v postoji. Pracuji na tom každý den. Není to tak, že já jsem čistě bojovník na zemi a on ve stoje," vysvětlil.

Zápas se uskuteční na stadionu pražské Slavie. Ten má sice kapacitu necelých 20 tisíc míst, Oktagon však uvažuje o hranici 25 až 27 tisíc diváků. Pro MMA totuž bude využita i většina hrací plochy. Kozma si velkolepou akci nemohl nechat ujít, protože je doma.

"Bude to největší turnaj všech dob. Ale nervozita není o nic větší než třeba v O2 areně. Na galavečer se těším, každý ho bude chtít vidět. Je to motivace navíc, budu se chtít ukázat. Mohl jsem bojovat dřív, nabízeli mi Frankfurt v květnu, ale řekl jsem si, že počkám na červen. Rád zápasím před domácím publikem. Jsem rád, že mi to organizace umožnila."

Před důležitou akcí musí Oktagon řešit nepříjemnost v podobě kauzy Mateje Peňáze, který měl původně bojovat o titul s Patrikem Kinclem, ale po zranění soupeře odmítl náhradní zápas s Vlastou Čepem a chce organizaci opustit. Kozma celé situace lituje.

"Nevím, na které straně mám být, protože každý má svůj pohled a svou pravdu. Nebyl jsem 'uvnitř' té komunikace, ale je to škoda. Všichni ten zápas chtěli vidět, bylo to dlouhé čekání. Nejhůř z toho vyšel Matěj, protože má smlouvu s Oktagonem, ale naštval se a už nechce bojovat. Měli to vyřešit s chladnou hlavou a ne plní emocí. Mám ho rád a přeju mu, aby z toho vyšel s co nejmenšími následky," prozradil svůj názor na situaci.