Vémola ho vypnul po sedmi vteřinách. Slovák Langer teď zažil v Německu pohádkový návrat

Organizace Oktagon MMA uspořádala v německém Frankfurtu turnaj s pořadovým číslem 57. K vidění bylo hned několik skvělých zápasů a na své si přišli i česko-slovenští fanoušci. V akci se představil například košický bojovník Pavol Langer (33), který se chystal na návrat do Oktagonu po říjnovém KO od Karlose Vémoly.

V hlavní soutěži tentokrát nešlo o titul, důležitá byla atmosféra a silný příběh. Miroslav Brož po posledním střetnutí s Tomem Crosbym prohlásil, že se jeho bohatá kariéra chýlí ke konci a rád by se utkal s Christianem Eckerlinem, který je německou superstar bojových umění. A souboj ve váhové kategorii do 80 kilogramů byl na světě. Domácí fanoušci se těšili na Eckerlina, jenž se ve Frankfurtu objevil poprvé po dvou letech. Bývalý hokejový brankář Brož nakonec vydržel až do druhého kola. V něm rozhodčí zápas zastavil poté, co ho Němec zasypal údery na zemi a zvítězil TKO.

Odložené semifinále pyramidy Tipsport Gamechanger slibovalo lahůdku v podobě návratu Losene Keity. Když se kvůli zranění nemohl zúčastnit zápasu v původním termínu, fanoušci ho hlasováním vrátili do hry. Jeho soupeřem se stal Agy Sardari, nizozemský bojovník v lehké váze a dvojnásobný šampion organizace Cage Warriors. Duel nabídl obrovské překvapení, neboť do té doby suverénní Belgičan za svým soupeřem ve třetím kole zaostával, ale první dvě kola ovládl a po fantastickém boji postoupil do čtvrtfinále.

Slováky zajímal návrat Pavola Langera. Dobrosrdečný Košičan v říjnu pohořel v souboji o titul s Karlosem Vémolou a padl za sedm sekund, což byl nejrychlejší knockout v historii organizace. V souboji s osmým mužem polotěžké váhy Marcem Doussisem byl sice favoritem, ale delší pauza vyvolala otazníky.

Langer se musel od začátku bránit tlaku soupeře, který ho zasypával tvrdými údery a byl viditelně otřesený. Minutu před koncem prvního kola však přišla jeho chvíle, zasáhl Doussise kolenem do obličeje a poté mu zasadil několik úderů, než ho ukončil na zemi. Po prohře KO s Terminátorem tak nyní stejným způsobem zvítězil.

"Je skvělé, že jsem se vrátil na vítěznou vlnu. Dnešní galavečer jsem si užil, je to pro mě čest, že jsem tady a že mohu bojovat na tak velké platformě. Děkuji svým trenérům, protože po posledním zápase, který trval sedm vteřin, jsem se cítil špatně, ale oni mě podrželi," řekl po zápase.

Zápasnická karta nabídla vystoupení ještě jednoho zástupce česko-slovenské scény. Matouš Kohout porazil na body Islama Chapilajeva a "odčinil" tak březnovou prohru s Legierskim, který ho v prvním kole donutil vzdát a podruhé ho v Oktagonu porazil.

Organizace rovněž oznámila podpis smlouvy s "Mad Maxem" Cogem, který bude bojovat v říjnu ve Frankfurtu před 55 tisíci fanoušky na stadionu Deutsche Bank Park. Stephan Pütz oznámil konec své kariéry v kleci.