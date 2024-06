Očima komentátora UFC: Pro Procházku může být souboj s Pereirou vrcholem, bude i nový rozhodčí

Hitem noci na neděli bude pro celý svět MMA souboj mezi Brazilcem Alexem Pereirou (36) a českým vyzyvatelem Jiřím Procházkou (31). Souboj o titul organizace UFC v polotěžké váze proběhne nad ránem v Las Vegas. Pro Livesport Zprávy rozebral tuto událost komentátor Michal Petrgál, který dlouhá léta dění ve světě bojových sportů sleduje a také bude provázet svým hlasem vysílání pro české publikum na stanici Nova Sport 6.

Jiří Procházka jde znovu do akce po necelých třech měsících. Alex Pereira také. To není úplně běžná věc, pokud jde o titulový zápas. Nezdá se vám to narychlo?

"Ano, normálně by to vypadalo jako hodně rychlý návrat do klece, ale na druhou stranu, oba dva mají v podstatě ten zápas v hlavě. Vždyť před sedmi měsíci proti sobě stáli. Ten zápas vlastně vznikl jako B plán místo plánovaného návratu Conora McGregora, kde od začátku panovala nejistota. Takže už dříve se zřejmě řešilo, jaký náhradní zápas by měl být. A Procházka s Pereirou už to asi věděli dříve, takže se na to mohli připravovat s předstihem. Také byly určitě nějakou motivací větší peníze, alespoň Jirka je potvrdil."

Nemůže se vzhledem k tak krátké době od posledních zápasů projevit nějaký zdravotní šrám?

"Vypadá to, že ani jeden z nich zřejmě v posledním fightu (Procházka vs Rakič) neutrpěl nějaké extra velké zranění. I když u Pereiry, který ač vyhrál s Jamahalem Hillem v prvním kole, byly nějaké pochybnosti o zranění nohy. Chvíli se o tom mluvilo, ale pak to najednou utichlo. Tohle je určitě důležitá otázka, zvlášť gangsteři jako je Pereira, kteří přijímají zápasy na poslední chvíli, ale o zraněních nemluví. Maximálně něco řeknou až po zápase."

Preview zápasu Procházka – Pereira na UFC 303. Livesport

Oba zase musí do Las Vegas, i když by Procházkovi možná slušela nějaká Evropa nebo třeba i Praha a Pereira chtěl fight v Brazílii…

"Kdyby byl Jirka nějaký dlouhodobý šampion, tak by Praha jistě byl ideální scénář a časem třeba i námět na nějaký film. Ale on si ve své pozici nemůže úplně diktovat. Také si ale nemyslím, že by mu nějakým způsobem vadilo létat do Ameriky. Las Vegas zná a není to pro něj neznámé prostředí. Pereira původně měl mít fight v Brazílii, počítalo se s tím, že by byl na UFC 301 v Rio de Janeiru. Ale opět - právě proto, že padl hlavní zápas na předchozí akci, tak ho přesunuli na UFC 300. On chtěl zápasit doma a dokonce už tehdy říkal Jirka, že by tu výzvu přijal a do Brazílie by přiletěl."

Předchozí střet je starý sedm měsíců, Procházka prohrál. Teď se tu odveta. V čem může být tenhle zápas jiný, než ten první?

"Oba jsou si dnes vědomi, kde jsou slabiny toho druhého. Procházka na jednu stranu ví, že se musí poučit z chyby - alespoň takhle to samozřejmě má nastavené ve své hlavě. Ví, že musí eliminovat kopy na lýtko, které mu znemožnily pohyb. Pak je tam Pereirův brutální levý hák, aktuálně myslím, nejtvrdší měřený úder na světě. Obojí už Jirka okusil."

A na co si musí dávat pozor Pereira?

"Pereira o sobě ví, že je vynikající kickboxer, ale také má pořád v hlavě, že ho Jirka může hodit na zem. To už proběhlo v prvním kole, a stalo se to poměrně jednoduše. Dostal od Jirky i tvrdé údery."

Jak hodně se změnilo vnímání Procházky od jeho vstupu do UFC, kdy byl naprostým zjevem díky svému otevřenému stylu?

"U Jirky to tak vždycky bude, je zajímavý tím, že schytá hodně ran, ale také umí rozdat. I díky tomu je atraktivní fighter. Také je ale zajímavý svým myšlením, Tím, co řekne. A to ať už pozitivně, nebo negativně. Teď se začali řešit šamani, protože jak on, tak i Pereira nápadně poukazují na nějaké duchovno, se kterým pracují."

Jiřímu Procházkovi už bylo 30 let. Může být tenhle zápas vzhledem k jeho relativně dlouhé kariéře jedním z absolutních vrcholů?

"Jirka je stále nejmladší borec v téhle divizi. I když na druhou stranu je pravda, že v polotěžké váze bývají opravdu kariéry mnohem kratší a on má těch odbojovaných zápasů i díky období v Japonsku strašně moc. Myslím ale, že takovéhle věci aktuálně vůbec nevnímá. Vidí jen to, co je aktuálně před ním. Nějaké vítězství, seberealizace, zlepšování sama sebe. Ale pochopitelně, pokud se o tom bavíme ze sportovního pohledu, tak bude záležet i na výsledku zápasu. Existuje nyní šance, vrátit se relativně rychle zpátky na vrchol a zkusit tam vydržet. Kdyby se mu to podařilo, tak to samozřejmě bude jeden z vrcholů kariéry."

Pokud by uspěl, znovu by byl šampionem. Kdo by pak měl právo ho vyzvat?

"Zcela logicky nabízel třetí fight s Pereirou. Bilance by byla vyrovnaná."

A pokud by prohrál?

"Pokud by to nevyšlo, tak je zřejmé, že by asi poměrně dlouho čekal na další možnost o titulový zápas. Ve frontě totiž čeká poměrně dost lidí. Ale nemyslím si, že by úplně vypadl ze špičky. Pokud se bavíme o nějaké budoucnosti tří-čtyř let dopředu, tak jistě mezi elitou zůstane. Nevěřím tomu, že by propadl a prohrál třeba tři zápasy v řadě a vypadl z TOP 10."

Minule se řešilo předčasné ukončení zápasu. Je tématem i obsazení rozhodčího?

"Ten poslední zápas rozhodoval Marc Goddard, který byl nyní i na OKTAGONu a rozhodoval zápas Vémoly s Véghem. Nyní to bude mít v rukou Herb Dean, jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších rozhodčích. Ale ona to sama UFC nedeleguje, na to existuje sportovní komise. Ale samozřejmě je to i malá pikanterie pro diváky a fanoušky, kteří šťourali, že to bylo naposledy předčasně ukončené."

Nedávno vyhráli čeští hokejisté titul mistra světa a celá republika je má dnes za hrdiny. Jakou váhu by měl případný Procházkův úspěch?

"Myslím, že v Česku aktuálně opravdu sílí vliv MMA scény, takže Jiří Procházka má spoustu fanoušků. Už když vyhrál ten první titulový zápas v roce 2022 s Gloverem Teixeirou, tak to pozdvižení bylo velké. Sice ho nevítal Staromák, ale zaplnil brněnské náměstí Svobody. Postupem času se stal opravdovou ikonou s životními hodnotami a vzorem. I rodiče dětí dnes vědí, že tenhle sport sice spousta lidí vnímá jako násilí, ale v jeho podání je tam zároveň disciplína, seberealizace, zdokonalování sama sebe to je prostě ideální reklama na člověka. Jiří už teď dokázal, to co v Česku nikdo před ním. Z neznáma si vyšlapal cestu nahoru a stal se šampionem té nejlepší organizace na světě."

Pereira – Procházka (neděle 06:00, Nova Sport 6)