Procházka před titulovou odvetou s Pereirou: Nejdu tam jen za sebe, ale i za naši zemi

Už v sobotu čeká nejlepšího českého MMA bojovníka Jiřího Procházku (31) třetí titulový zápas v elitní organizaci UFC, ve které se bude snažit oplatit Alexi Pereirovi (36) z Brazílie listopadovou porážku a získat zpět pás šampiona v polotěžké váhové kategorii. Oba soupeři kývli na možnost utkat se v Las Vegas na poslední chvíli a měli tak omezený prostor pro přípravu. Procházka ale uvedl, že to nepovažuje za velký problém. Věří, že podruhé už recept na rivala najde.

"Všechno je připravené, ale takhle bych odpověděl asi vždycky," pousmál se Procházka při otázce, jak je na tom necelý týden před duelem. "Upřímně, nebylo to úplně ideální, mám na mysli přípravu a short notice, ale v rámci možností a toho, jak jsem naladěný, tak všechno hraje a vše je připravené," podotkl jedenatřicetiletý zápasník.

Vedení UFC potvrdilo termín titulového zápasu 14. června, oba bojovníci tak měli k dispozici jen dva týdny na přípravu. "Musím říct, že mi to sedí víc než nějaká dlouhá příprava, byť za tak krátkou dobu se nedá najet něco extra nového. Důležité je to, že pokud člověk něco chce, tak ví, že to musí udělat. Zapotřebí je jen disciplína, kterou musí držet. Jak v zápase, tak ve finálních trénincích," řekl Procházka.

Člen brněnského Jetsaam Gymu se již předtím udržoval v tréninku, takže splňoval základní předpoklad pro zápas – byl v kondici. "Pakliže je dobrá kondice, tak je prostor vnímat, co se děje, a je tu i přirozeně sebedůvěra. Člověk musí důvěřovat své cestě, kariéře a tomu, že je připravený a všechno nepřichází jen tak, ale že to takhle má být," podotkl.

V listopadu Procházka s Pereirou prohrál před limitem, když jej Brazilec knockoutoval ve druhém kole. "Myslím si, že to bude stejné, bude lovit, stejně jako se snažím lovit já. Půjde o to, kdo udrží kontrolu v rozhodujících situacích, ve výpadech. Na tohle se zaměřuji," řekl Procházka, jenž si Pereirou připsal teprve čtvrtou porážku mezi profesionály a první nezdar od roku 2015.

Poté, co přišel o možnost získat pás šampiona, který předtím uvolnil kvůli vážnému zranění ramena, Procházka v dubnu jasně porazil Rakušana srbského původu Aleksandara Rakiče. Následně ale uvedl, že v titulovém zápase musí podat lepší výkon.

"Taky jsem ale říkal, že záleží, jakého soupeře mám před sebou, tak podle toho takový výkon udělám. Medicína na toho daného člověka sama vyskočí. Hlavně zápas s Rakičem byl pro mě fakt důležitý, dá se říct zlomový. Hodně jsem ten zápas prožíval, nedokázal jsem se od toho odpoutat a být nad věcí. Proto jsem tam šel hodně v emocích," řekl Procházka, který věří, že se do Česka vrátí s pásem. "Nejdu tam jen za sebe, ale i za naši zemi," podotkl.