Márquez oznámil konec v MotoGP necelý týden poté, co se v neděli v Portugalsku stal poosmé v kariéře mistrem světa v nejsilnější třídě. Vedle toho má dva tituly ze slabších kategorií.
O Márquezově odchodu informoval v prohlášení na sociálních sítích jeho tým Ducati. Sám jezdec následně do televizních kamer před volným tréninkem ve vzkazu na několika listech papíru uvedl: "Děkuju všem, kteří byli součástí této cesty. Doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Tohle bude můj poslední závod v MotoGP. Zapsali jsme se do historie."
Na jeho nečekané oznámení reagovali mnozí fanoušci na tribunách okruhu Ricarda Torma nevěřícnými výrazy a šokem. Slzy tekly také v depu týmu Ducati.
Márquez nedělním ziskem osmého titulu v nejsilnější kubatuře vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho a odpoutal se od jiné italské legendy Valentina Rossiho. Stal se teprve třetím desetinásobným mistrem světa v historii – víckrát šampionát v různých třídách ovládli jen Agostini (15) a Španěl Ángel Nieto (13). První titul získal Márquez v roce 2010, kdy ovládl tehdejší třídu do 125 ccm, o dva roky později zvítězil v Moto2 a v letech 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 a letos triumfoval v královské kategorii.
Ve světovém šampionátu Márquez od roku 2008 absolvoval 303 závodů, v nichž dosáhl na 106 vítězství, 173 umístění na stupních vítězů a 106 kvalifikačních výher.