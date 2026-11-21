Salač, jenž díky sedmému místu v tréninku jel až druhou část kvalifikace, zaznamenal čas 1:41,096. Člen OnlyFans American Racing Teamu ztratil 549 tisícin sekundy na nejrychlejšího Sennu Agiuse z Austrálie.
Portugalsko je předposlední zastávkou šampionátu a Salačovi patří v průběžném pořadí Moto2 sedmé místo. Agius je s náskokem 13 bodů o jednu pozici před ním. Vede Španěl Manuel González, který se kvalifikoval jako desátý.
Márquez musí čekat
Márquez útočí na osmý titul v královské MotoGP a v součtu s nižšími kategoriemi na jubilejní desátý. Třiatřicetiletý člen továrního týmu Ducati dnes mohl slavit v případě vítězství nebo pokud by získal o dva body více než jeho největší rival Jorge Martín.
Ještě do předposledního kola Márquez najížděl na třetí pozici a Martín byl šestý, což by Márquezovi zajistilo titul. V počínajícím dešti ale hvězdný Španěl v pravotočivé zatáčce bez cizího zavinění upadl a závod pro něj skončil. Po nehodě Márquez odešel bez potíží po svých.
Pro vítězství si z pole position dojel Bezzecchi, jenž předtím vyhrál kvalifikaci v traťovém rekordu. Další místa obsadili Španělé Raúl Fernández a Álex Márquez. Martín byl pátý.
Navzdory dnešnímu výpadku má stále Márquez k titulu velmi blízko a další pokus bude mít v neděli. Šampionát vede o 55 bodů před Martínem a 62 před Bezzecchim. V nedělním hlavním závodu a poté za týden v závěrečných závodech ve Valencii se bude bojovat právě jen o 62 bodů.