Nehoda se stala nedlouho poté, co se Salač po pomalejším úvodu a propadu z osmého místa na 14. vrátil do první desítky pořadí. "Zavřel se mi tam předek a já jsem to chtěl nějak ustát. Bohužel jezdci za mnou byli tak blízko, že mě hnedka trefili zezadu, dostal jsem (ránu) od dvou motorek," popsal Salač pro televizi Nova Sport.
"Jsem víceméně celý, byl to hodně hnusný pád. Hodně mě bolí záda a kyčel, dojdu si na vyšetření. Je to škoda, protože jsem zezačátku šetřil pneumatiky, možná až moc, ale viděl jsem pak, že jsem měl navrch. Ostatní už měli problémy a já se začal dostávat dopředu," litoval Salač.
Do karambolu, který se přihodil v nepřehledném místě bezprostředně za velkým zlomem trati, se zapletl i lídr mistrovství světa Manuel González ze Španělska. Rovněž pak nemohl k restartu nastoupit a jeho rival Izan Guevara dostal šanci zdramatizovat šampionát. Před závodem na vedoucího krajana ztrácel 13,5 bodu, po sedmém místě v Portimau snížil manko na 4,5 bodu.
Závod vyhrál poprvé v kariéře jiný Španěl Daniel Muňoz před krajanem Alonsem Lópezem a Australanem Sennou Agiusem, který se tím dostal ze Salačova dosahu v souboji o šesté místo v konečném hodnocení MS. Salač jich před posledním závodem ztrácí 29 a bude muset ještě hájit sedmou pozici před Lópezem, který se k němu přiblížil na 7,5 bodu.
V nejslabší Moto3 si dvanáctý triumf v sezoně zajistil Španěl Máximo Quiles. Dávno jistý mistr světa na osychající trati zvítězil před Ricem Salmelou, který naopak vybojoval první medailový výsledek v kariéře a na pódium se v motocyklovém MS prosadil jako první Fin po dvaceti letech. Naposledy to dokázal ve Valencii Mika Kallio v tehdejší třídě do 125 ccm. Třetí skončil další Španěl Adrián Fernández.
Seriál vyvrcholí příští týden ve Valencii.