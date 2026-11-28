Salač v kvalifikaci nenavázal na deváté místo z pátečního tréninku, díky němuž postoupil přímo do dnešní druhé části. Jediný český účastník mistrovství světa se ve Valencii vrátil na trať necelý týden poté, co po těžkém pádu nedokončil nedělní Grand Prix Portugalska. Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si následně stěžoval na bolest zad a kyčle.
V kvalifikaci Salač ztratil 631 tisícin sekundy na nejrychlejšího Australana Sennu Agiuse. Český jezdec je v průběžném pořadí sedmý bez možnosti posunu výš, určitě si však vytvoří kariérní maximum v MS. Dosud nejvýše byl v roce 2023 jedenáctý.
Salačova Moto2 je poslední nerozhodnutou kategorií. O mistrovský titul bojují Španělé Manuel González a Izan Guevara, které dělí 4,5 bodu. Guevara odstartuje ze třetího místa, lídr MS González až z desátého.
Dramatický začátek měl poslední letošní sprint královské MotoGP. Kvůli technickým potížím nezhasla na startu červená světla a zřejmě vinou dlouhého čekání vzplála Márquezovi motorka. Již jistý šampion, který v pátek nečekaně oznámil konec kariéry, stroj po chvíli odhodil a z incidentu vyvázl bez větších potíží.
Motocykl nicméně musel vyměnit, za což dostal trest v podobě dvou průjezdů trestným kolem. V krátkém závodu na 12 kol tak byl prakticky bez šance na úspěch a skončil třináctý.
Pro vítězství si dojel suverénně způsobem start-cíl Bezzecchi s téměř třísekundovým náskokem před týmovým kolegou z Aprilie Jorgem Martínem. Italský jezdec díky tomu Španěla vystřídal o pouhý bod na druhém místě průběžného pořadí šampionátu.