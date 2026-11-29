Salač týden po těžkém pádu v Portugalsku startoval ze 14. místa a v závodě, z něhož hned v úvodu vypadlo po dvou nezávislých kolizích ve druhé zatáčce šest jezdců, se pohyboval na hraně první desítky. Třinácté umístění v sezoně v Top Ten nakonec nepřidal, zaostal za ním o více než sekundu.
Dosavadním Salačovým maximem v konečné klasifikaci v MS bylo 11. místo z roku 2023 rovněž ve třídě Moto2. Letos čtyřiadvacetiletý jezdec týmu OnlyFans American Racing vybojoval pět pódiových umístění a v Silverstonu se dočkal premiérového triumfu.
O titulu se rozhodovalo v boji o třetí místo v závodě. Za vítězným Agiusem a druhým Álexem Escrigem ze Španělska udržel bronzovou pozici Nizozemec Collin Veijer, za kterým byl v posledních kolech zavěšený Guevara. Předjet ho ale nedokázal, a tak se z celkového prvenství radoval González, který do závěrečných metrů sledoval klíčový boj před sebou z páté pozice.
Konečný rozdíl je v Moto2 nejmenší v historii. Pokud by Guevara Veijera předjel, ovládl by o půl bodu šampionát on. Čtyřiadvacetiletý González se dočkal titulu po předloňském třetím a loňském druhém místě.
Závod Moto3 vyhrál při čtyřnásobném triumfu španělských jezdců David Almansa a po pátém vítězství v sezoně potvrdil pozici vicemistra světa. Dávno jistý nový šampion Máximo Quiles završil sezonu třetím místem.
GP Valencie: Moto2
V MotoGP se rozhodlo už před týdnem a po pátečním oznámení Marca Márqueze, že ve Valencii nastoupí v MS naposledy, se závod konal ve znamení rozlučky celkem desetinásobného šampiona. Třiatřicetiletý Španěl startující ve speciální zlaté helmě šel z druhého místa na roštu nejprve do čela, ale už ve druhém kole se před něj posunul Fernández.
Šestadvacetiletý někdejší vicemistr světa Moto2 si dojel pro třetí vítězství v hlavní třídě v kariéře. Márquezova bilance v MotoGP se zastavila na 80 vítězných závodech. Celkem v MS absolvoval od roku 2008 ve všech kategoriích 305 startů a připsal si 106 triumfů a 174 pódiových umístění.
Druhé místo ve Valencii, kde kvůli nemoci přišel o rozlučkovou Grand Prix slavnějšího sourozence bratr Álex, uhájil Márquez před dalším Španělem Pedrem Acostou. Čtvrtý skončil Ital Marco Bezzecchi a zajistil si pozici vicemistra světa před Španělem Jorgem Martínem.