Livesport Daily #164: Dakar má nabité startovní pole, zvuk bude mít vždy, říká Zdeněk Míka

Začátek ledna patří už tradičně legendárnímu závodu rallye Dakar. Organizátoři 46. ročníku deklarují, že půjde o nejtěžší trať od přesunu do Saúdské Arábie v roce 2020. Jak moc nebezpečný je současný Dakar? Co závodníky čeká na Arabském poloostrově? Jaké jsou letošní vyhlídky a ambice českých účastníků? A dá se v poušti s moderními technologiemi vůbec ještě ztratit? To jsme v podcastu Livesport Daily probrali s motoristickým novinářem a televizním komentátorem Zdeňkem Míkou.

Každoroční motoristický svátek je na programu od pátku do 19. ledna, během té doby urazí účastníci Dakaru téměř osm tisíc kilometrů v náročném a mnohdy nebezpečném terénu. Součástí letošního jízdního řádu je i náročná osmačtyřicetihodinová etapa, která prověří schopnosti každého z účastníků, včetně těch českých. Fanoušci se mohou těšit na tradiční jmena jako Martin Macík, Martin Michek, David Pabiška, Aleš Loprais nebo třeba Martin Prokop.

"Kvalitu každého závodu dělá především kvalita startovního pole. Když jelo ve formuli 1 šest jezdců, tak to nikoho nebavilo, ale pokud je to pole nabité a vyrovnané, tak bude mít zvuk vždycky. To samé platí i pro Dakar, kde navíc pozorujeme v posledních letech zvýšený zájem nových zemí,“ říká expert na motorsport Zdeněk Míka.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Ambice českých závodníků.

(Ne)bezpečnost letošního ročníku a politické zákulisí.

Důvody konání Dakaru v Saúdské Arábii.

