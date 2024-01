Novoročním hostem podcastu Livesport Daily je hokejový historik a marketingový ředitel Motoru České Budějovice Tomáš Kučera. A tématem Vladimír Růžička (60), slavný český hokejista a trenér, který byl před Vánocemi odvolán z lavičky Slovanu Bratislava. Řeč nebyla jen o tomto konkrétním angažmá, nýbrž i o Růžičkově osobnosti a celé kariéře. Ta se možná chýlí ke konci. Nebo ne?

"Trenérská kariéra Vladimíra Růžičky teď souvisí s vývojem hokeje. On je člověk, který má velkou intuici a umí vybrat hráče. To v době, kdy začínal, tolik trenérů neumělo. Jenže doba se posunula," vysvětluje Tomáš Kučera jeden z důvodů, proč kariéra Vladimíra Růžičky přinejlepším stagnuje. "Dnes máme k dispozici data a pokročilé statistiky, a tak už umí hráče vybrat i trenéři, kteří pro to nemají takový cit. Obávám se ale, že Vladimír Růžička zůstal u té intuice a nechytá nové trendy. To ho dohnalo. Ta poslední angažmá jsou jednoznačně nepovedená."

Růžičkovi navíc podle Kučery nepomáhá ani jeho přístup k médiím. "I v tomhle se doba posunula. Dnes by to třeba neměl snadné ani Ivan Hlinka. Funkce trenéra je komplexnější a čím dál náročnější. On by se musel snažit to zachytit, jsou i starší trenéři, kteří to zvládají. Ale u něj se mi nezdá, že by to úplně chtěl," dodává Kučera.

Livesport Daily #161: Jen intuice už dnes trenérům nestačí, říká o Růžičkovi expert Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaký byl Růžička jako hráč a na čem postavil své trenérské úspěchy?

Kdy začal jeho trenérský sešup?

Proč se opakovaně neobratně zamotává do politických PR akcí?

