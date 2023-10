Dozvuky GP Mexika: Rekordy pro Verstappena, Norrisova stíhačka i posun Alpha Tauri

Max Verstappen (26) si v Mexiku vyjel další, v pořadí už 16. vítězství v sezóně. Závod ovlivnilo odstoupení Kevina Magnussena (31) po poškození zadního zavěšení a červená vlajka tak jízdu roztrhla vejpůl. Na jejím konci se ale dostavil očekávaný výsledek a Nizozemec tak překonal svůj loňský rekord v počtu vyhraných Velkých cen během sezony.

A ještě jeden – matematicky cennější – rekord přidal. I kdyby ve zbývajících závodech v Sao Paulu, Las Vegas a Abu Dhabi Verstappen nevyhrál, stejně překoná percentuální podíl vyhraných závodů v jednom roce Michaela Schumachera z roku 2004, kdy Němec vyhrál 13 závodů z 18. Verstappen se v počtu vítězství dotáhnul na Alaina Prosta a stále platí, že už do konce roku se může dostat i před Sebastiana Vettela, který je aktuálně třetí za Lewisem Hamiltonem a právě Schumacherem.

KRÁL VÍKENDU – Lando Norris

Po druhém místě ve druhém tréninku hýřil sebevědomím, ale problémy v kvalifikaci (technika a poté žluté vlajky kvůli chybě Fernanda Alonsa) ho odsunuly na roštu do nelichotivých pozic. Brit startoval sedmnáctý, ale dojel pátý, a to navzdory nešťastné červené vlajce, která závod restartovala z pevného roštu a možností nazutí nových pneumatik. Norris v závodě předjížděl jak ďas a navíc byl v cíli rychlejší než jeho týmový kolega, což se po Kataru (v Austinu Oscar Piastri nedojel) extra počítá.

PLUSOVÉ BODY – Alpha Tauri

Hvězdou závodu byl především ze čtvrtého místa startující Daniel Ricciardo, ale italský tým jako celek zaujal šikovným řešením otvorů pro chlazení, kdy značným způsobem smazal manko na ostatní stáje. Ve vysoké nadmořské výšce dostávaly motory zabrat a i Juki Cunoda v kvalifikaci pomáhal, co mu síly stačily. Nebýt zbrklého útoku na Piastriho, mohlo to být s oběma vozy na bodech, leč i tak se díky šesti bodům za sedmé místo Ricciarda dostal tým z desátého místa poháru konstruktérů rovnou na osmé!

POTLESK PUBLIKA – Lewis Hamilton

Fanoušci v Mexiku někomu tleskat "museli", a když to nebyl Verstappen, tento víkend (proti svému přání) chráněný najatými bodyguardy, druhým místem se o aplaus postaral Hamilton. Ten podruhé v řadě cílem projel jako druhý a tentokrát se to obešlo bez diskvalifikace. Brit chytil senzační formu a s viditelnou, leč ne dramatickou ztrátou na Verstappena se hravě dostal do cíle. Propast týmového kolegy George Russella vůči Hamiltonovi byla očividná, během 36 kol po restartu dokázal "mistr" ujet "učňovi" o 28 kol a v tom posledním dokonce zajel – k překvapení samotného Verstappena – nejrychlejší kolo.

SMOLAŘ VÍKENDU – Aston Martin

Na odstoupení Alonsa bylo údajně zaděláno už v prvním kole, kdy si o trosky poškodil vůz a i když zkoušel v závodě pokračovat, na víc než 47 kol to nebylo. Lance Stroll pak doplatil kontakt s Guanyu Zhouem na stadionu a také nedojel. Soustředit se na Brazílii ale nebude jednoduché, znovu se vyrojily "zaručené" informace o možném prodeji týmu miliardářem Lawrencem Strollem saúdskoarabskému konsorciu, a tak je pomyšlení na možný návrat na čtvrté místo poháru konstruktérů před McLaren pouhou utopií.

Jako kdyby se s podobnými manévry roztrhnul pytel – tak jako v Kataru Hamilton zkoušel jít před týmového kolegu, doma riskoval Pérez. Přemotivovanost Mexičana byla obrovská, jel před vlastními fanoušky a navíc na roštu startoval za Ricciardem, o němž se čím dál víc spekuluje, že ho už příští rok u Red Bullu nahradí. Pérezovi sázka na agresivitu nevyšla a připomněl, že po startu jít z pátého místa hned na druhé se stává už spíše jen v počítačových hrách.