Dozvuky GP Singapuru: Přetržená šňůra Red Bullu? Jednou to přijít muselo

Všechno jednou končí, a tak i přetržení šňůry úspěchů Red Bullu Carlosem Sainzem (29) nelze považovat za revoluci v letošní sezoně. Jenže Max Verstappen (25) se tentokrát nedostal do třetí části kvalifikace, a to už šok byl. Fanoušci, kteří tentokrát zůstali zčásti doma (letošní návštěvnost byla nejmenší za poslední tři roky a o zhruba 15 % menší než loni), sledovali, jak se v závodě na čele prohání spíš vozy Ferrari, McLarenu a Mercedesu. Páté místo v cíli není pro Holanďana překážkou v cestě za titulem, ale je otázkou, nakolik se dominance Red Bullu vytratila.

Sice v Milton Keynes uklidňují fanoušky, že v Japonsku bude Red Bull opět silný, ale teprve tam se dozvíme, nakolik špatná kvalifikace a z toho vyplývající výsledek byly způsobeny nesprávným nastavením a nakolik za to mohla nová technická směrnice FIA, která usnadňuje kontrolu pevnosti přítlačných křídel. U některých týmů se totiž údajně podařilo pravidla lehce obejít a mít mírnou flexibilitu spoilerů při různých rychlostech.

Týmy nově odevzdávat výkresy a příčné řezy upevnění jednotlivých prvků křídel a FIA má možnost vizuálně sledovat i vzájemné vzdálenosti ještě většího množství referenčních bodů na těchto částech vozu. Šéf týmu Christian Horner sice stejně jako jeho kolegové novou úpravu kvitoval, okamžitě po výsledcích kvalifikace ale začali mnozí dosavadní úspěchy Verstappena přičítat tomu, že dosud jezdil ve voze, který měl vůči soupeřům výhodu.

KRÁL VÍKENDU – Carlos Sainz

Kdo porazí letos dominantní Red Bull, se nesmazatelně zapíše do historie, tak jako se to v roce 1988 povedlo Gerhardu Bergerovi a Michele Alboretovi. Ti tehdy narušili hegemonii tehdejšího dua McLarenu Alain Prost – Ayrton Senna, tentokrát to ale bylo o to působivější, že Red Bully během víkendu fungovaly a vítězství Sainzovi nespadlo do klína. Během památného, leč idealizovaného klání v září 1988 totiž McLareny vyjely první řadu a zatímco Prostovi odešel během závodu motor, Senna kolidoval s o kolo předjížděným Jean-Louisem Schlesserem v situaci, kdy závod vedl. Sainz vybojoval po téměř celozávodovém tlaku od Landa Norrise druhý triumf v kariéře.

PLUSOVÉ BODY – McLaren Mercedes

Správně by to mělo být s čárkou mezi oběma týmy a vlastně úplně správně by to mělo být opačně. Mercedes po "levné" zastávce při virtuálním safety caru zkusil nazout čerstvé pneumatiky a po překonání Charlese Leclerca to vypadalo na přinejmenším třetí a čtvrté místo v cíli. Jenže v posledním kole chybující George Russell zahodil 15 bodů a do rubriky tak patří spíš tým z Wokingu. Lando Norris vyrovnal své kariérní maximum a Oscar Piastri si ze 17. místa na roštu polepšil o 10 příček.

POTLESK PUBLIKA – Liam Lawson

Když se dostal do třetí části kvalifikace, byl z toho velký poprask, protože pod čarou nechal i Verstappena. Superlativy na adresu Novozélanďana se nešetřilo, v samotném závodě pak dokonce v závěru poskočil na devátou pozici a získal tak letos nejlepší umístění Alpha Tauri. Mnozí spekulují, že Daniel Ricciardo se už do sedačky nevrátí (aktuálně to vypadá na absenci minimálně do Kataru) a tlak na talentovaného Yukiho Tsunodu sílí. Jeho kolega ve třetím závodě kariéry s jedním z nejhorších vozů zajede takový výsledek, zatímco jemu v prvním kole Sergio Pérez poškodí pneumatiku. "To je prokletí," hodnotil kontakt při parkování mimo trať Tsunoda. Lawson, který za měsíc bude bojovat o titul v prestižní japonské Super Formuli, může jeho kariéru svými výkony bezděčně dost poškodit.

SMOLAŘ VÍKENDU – Esteban Ocon

Francouz překonal bývalého kolegu Fernanda Alonsa a Sergia Péreze, dostal se na šesté místo a vypadalo to na pěkné body. Jenže chvíli na to ho zradila převodovka a potenciálně druhý nejlepší výsledek sezóny byl rázem pryč. Ocon chtěl nedělní 27. narozeniny oslavit ve velkém stylu, nakonec z toho nebylo nic.

Souboj britských jezdců v 59. kole asi rozhodl o závodě. Russell měl díky kroku Mercedesu 15 kol staré středně tvrdé pneumatiky, zatímco Norris jel na tvrdých gumách od 20. kola. Díky houževnaté obraně pilota McLarenu se možná i Sainz dočkal vítězství, ostatně oba instinktivně spolupracovali – Sainz si nechal Norrise přijet do odstupu menšího jak jedna sekunda, tak aby Brit mohl na rovinkách stejně jako Mercedesy za ním využít systém DRS. A vyšlo to skvěle, Norris na ostré lokty, leč férově, druhé místo uhájil, drobnému kontaktu s bariérou (kde hned po něm boural Russell) v posledním kole navzdory.