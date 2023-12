Hamilton? Může znovu zamířit do čela, ale musí mít správné auto, myslí si Button

Mistr světa formule 1 z roku 2009 Jenson Button (43) si myslí, že když jeho bývalý týmový kolega Lewis Hamilton (38) dostane do ruky ten správný vůz, může se v příští sezoně znovu vrátit ve startovním poli na ty nejvyšší příčky.

Ve druhém roce v řadě nedokázal někdejší suverén Hamilton vyhrát žádnou velkou cenu, a to i kvůli dominanci Maxe Verstappena. Současný šampion vyhrál 19 z 22 závodů a jeho týmový kolega z Red Bullu Sergio Perez dva ze zbývajících tří. "Red Bull bude příští rok opět v popředí," řekl Button agentuře AFP a asi nikoho nepřekvapil. "Letos měli silné auto a mohli navíc pracovat na voze pro příští rok," dodal.

Zároveň také bránil atraktivitu seriálu. "Když se podíváte jen na výsledky závodů, řeknete si: 'Aha, Max Verstappen zase vyhrál', ale když se na závody skutečně díváte, zjistíte, že plno z nich bylo skvělých," vykládal. "Max byl samozřejme nejlepší, ale nebylo to jen o něm, k vidění bylo i plno zajímavých bitev," říká, ale zároveň doplňuje, že by si samozřejmě přál, aby více vyhrávali také další jezdci.

Button, který před pár dny oznámil návrat k plnohodnotnému závodění v roce 2024 v rámci MS ve vytrvalostních závodech, ví o dominanci své. V roce 2009 vyhrál šest z prvních sedmi závodů, což byl start, který ho s Brawnem vystřelil k titulu. Aktuálně obdivuje cílevědomost, s jakou Verstappen závodí.

"Max odvádí úžasnou práci, nemá za sebou vlastně žádný přešlap," připomíná Button. "Jasně, jezdí s dobrým autem, bez toho nevyhrajete, ale srovnejme to s tím, kde ve startovním poli se většinu závodů pohyboval jeho týmový kolega," řekl Button.

"Když se podíváme na rok 2024, Red Bull je stále favoritem, ale myslím, že soupeři se mu budou blížit. Pokud ale bude Max ve formě, bude ho těžké porazit."

Hamilton na to pořád má

Jedním z těch, kteří mají reálné předpoklady vyzvat Verstappena, je sedminásobný šampion Hamilton, jemuž bude na začátku příští sezony 39 let. Může veterán současné superstar konkurovat? "Lewis by nezávodil, kdyby si nemyslel, že není dost dobrý," říká Button, který s Hamiltonem působil v McLarenu.

"Lewis je stále dost dobrý na to, aby vyhrával závody a získal titul, ale musí mít to správné auto. Jít proti Maxovi je těžké, ale pokud Lewis sedí v autě, které mu vyhovuje, a Max sedí v autě, které vyhovuje jemu... Těším se na tento souboj," zamyslel se. "Snad se ho dočkáme ještě před Lewisovým odchodem do důchodu, rozhodně na to má."