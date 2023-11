Dozvuky GP Abú Dhabí: Verstappenovo další vítězství a (ne)bojovnost soupeřů

Max Verstappen (26) zase vyhrál. Kvůli zastávkám v boxech to nebylo systémem start – cíl, ale prakticky celou dobu o Holanďanově vítězství nikdo nepochyboval. Nakonec letošní šampion přihodil nejrychlejší kolo závodu a vyjel maximum možných bodů.

Těžko říct, jestli se 575 bodů v cíli sezony podaří někdy překonat, protože i když může kalendář narůst až na 24 závodů, málokdo dokáže zopakovat podobnou dominanci. Lewis Hamilton v čele defétistů hned po závodě přispěchal s tvrzením, že příští rok to bude stejné a argumentoval tím, že Red Bull, který od léta na současném voze nijak nepracoval, stejně vyhrál o 17 sekund. Nikde ale není psáno, že se v příštím roce Red Bullu podaří opanovat ročník tak jako letos a hlavně – o slovo se přihlásil Sergio Pérez.

Nenápadná odpověď na vskutku zavádějící otázku novináře, jestli bude Mexičan chtít pokračovat v trajektorii umístění v šampionátu (čtvrté, třetí a letos druhé místo) a příští rok být o příčku lepší, by asi zapadla, nicméně žurnalista se zeptal pro jistotu ještě otevřeně: "Takže chcete vyhrát titul?" Odpověď byla jednoslovná: "Jasně." Nikdo příčetný neřekne, že titul nechce, ale pokud se potvrdí, že Red Bull i příští (a přespříští) rok bude dominovat, můžeme se těšit alespoň na souboj jeho jezdců. Minimálně do první třetiny sezony, tak jako letos.

KRÁL VÍKENDU – Christian Horner

Šéf Red Bullu během víkendu sledoval potvrzení letošní dominance jím stvořené mašiny na rekordy a navíc si vydělal 500 eur. To když vyhrál sázku proti poradci stáje Helmutu Markovi, který nevěřil, že se Maxi Verstappenovi podaří kvalifikovat se (opět) do první řady. Marko bral svou porážku s humorem, koneckonců u Red Bullu si v případě letošního šampiona lámali hlavu nad tím, co by šlo ještě vyhrát po stránce rekordů. "Cílem bylo vyhrát, druhým pak dostat se na tisíc kol ve vedení," pronesl upřímně Verstappen. A povedlo se – trojnásobný šampion pod dohledem inženýra Gianpiera Lambiaseho zůstal na trati relativně dlouho, aby neztratil vedení a v cíli nakonec Red Bull hlásil, že v této sezoně Max strávil 1 003 kola v čele závodů. To je úplně stejně jako v případě obou jezdců McLarenu v památné sezóně 1988, kdy Ayrton Senna a Alain Prost vyhráli všechny závody kromě GP Itálie.

PLUSOVÉ BODY – Fernando Alonso

Nepodařilo se mu navázat na 10 let staré poslední vítězství, ale navzdory slabší druhé polovině sezony se udržel v boji o vyšší příčky tabulky. Alonso se díky DRS dostal na body a nakonec díky sedmému místu zůstal srovnán s druhým Charlesem Leclercem, čímž jej v tabulce díky lepším umístěním překonal (3x druhé místo obou, na třetí místa ale vyhrál poměrem 5:3). Čtvrté místo v tabulce za Verstappenem, Pérezem a Hamiltonem nezní hezky, ale je to nejlepší Alonsův výsledek od roku 2013. Sice to bylo hlavně díky euforii z toho, jak za sebou tentokrát udržel Hamiltona, ale i tak Španěl přiznal, že by si na čtvrtou pozici ve své 20. sezoně rozhodně nevsadil.

POTLESK PUBLIKA – Franz Tost

Rakušan se v 70. a 80. letech marně snažil proniknout do světa Formule 1, ale sám usoudil, že nemá takový talent a vrhnul se na inženýrská studia, díky nimž se brzy vrátil do nižších sérií, kde trpělivě sbíral zkušenosti. V roce 2000 se coby zaměstnanec dodavatele motorů týmu Williams dostal do královny motorsportu a od roku 2005 vedl juniorskou stáj Red Bullu. S Toro Rosso/Alpha Tauri se mu nepovedlo získat kýžené páté místo mezi konstruktéry, ale v letech 2008, 2019 a 2021 zakončil sezonu na šestém místě a pod jeho vedením tým dvakrát vyhrál, a to v obou případech na Monze (Sebastian Vettel 2008 a Pierre Gasly 2020). Už od jara se vědělo, že Tost dá po sezoně Formuli 1 sbohem. Slabému začátku a jezdeckým výměnám navzdory se mu povedlo vybojovat důstojné osmé místo. To v Abú Dhabí vyjel Juki Cunoda, který se připojil ke gratulantům a vyjádřil přání, že se mu na rozlučce podaří sedmašedesátiletého šéfa pořádně opít.

SMOLAŘ VÍKENDU – Carlos Sainz

Španělovi se na paty lepí pořádná smůla. V Las Vegas to byl poklop od kanálu, tentokrát ho v kvalifikaci zastavil hustý provoz na trati. Sainz tak skončil už v její první části, protože rozdíly mezi jezdci byly velmi malé a na 15. Pierra Gaslyho ztratil 138 tisícin sekundy. Ferrari se u něj rozhodlo zariskovat a po startu na tvrdé směsi Sainz přezouval znovu na tvrdé. Toužebně očekávaný výjezd safety caru nepřišel, a tak ke konci závodu z posledního bodovaného místa odstoupil, neboť zastávka v boxech by ho tak jako tak o body připravila.

MANÉVR VÍKENDU – Sergio Pérez vs. Lando Norris

Kolo č. 47 a Mexičan ve službách Red Bullu útočí na čtvrté místo. Norrisovi ale na výjezdu nenechává skoro žádné místo a dochází ke kontaktu. Sportovní komisaři věc vyšetřují a poměrně rychle nachází shodu na trestu 5 sekund. Z pohledu vypjatého boje o 2. místo mezi konstruktéry nakonec trest nic neřeší, Pérez se v cíli propadá za Charlese Leclerca i George Russella a rozdíl mezi jejich týmy zůstává tříbodový. Jenže Red Bull tímto verdiktem přišel o double a práci komisařů Pérez už během zpomalovacího kola pořádně zkritizoval slovy "letos byli velmi špatní, ale tohle je vtip". Ředitelství závodu si ho poté předvolalo a po údajně upřímné omluvě nakonec udělilo pouze formální varování, tak jako před týdnem během GP Las Vegas, kde z úst šéfů Mercedesu a Ferrari padlo i několik vulgarit.