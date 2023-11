Udělá Verstappen v Abú Dhabí vítěznou tečku za rekordní sezonou formule 1?

Max Verstappen (26) prožil v roce 2023 ve formuli 1 unikátní sezonu a o víkendu se v závěrečné Velké ceně Abú Dhabí pokusí udělat za ní vítěznou tečkou. Již jistý mistr světa z Red Bullu zabojuje o letošní 19. vítězství a další vylepšení vlastního rekordu. V kariéře by to byl jeho 54. triumf, jímž by se odpoutal od Sebastiana Vettela (36), se kterým se nyní dělí o pozici třetího nejúspěšnějšího jezdce historie. Ve Spojených arabských emirátech rovněž vyvrcholí bitva o druhé místo v Poháru konstruktérů mezi Mercedesem a Ferrari.

Verstappen si zajistil třetí mistrovský titul už na začátku října v Kataru, přesto od té doby nepolevil. O víkendu zaútočí už na sedmé vítězství za sebou a 17. z posledních 18. závodů. V Abú Dhabí se mu daří, v posledních třech ročnících tam triumfoval.

"Na Abú Dhabí mám s týmem dobré vzpomínky. Vyhrál jsem zde například první titul, na což nikdy nezapomenu. Letos to byla dlouhá, ale úspěšná sezona. Těším se, až si po ní odpočinu. Je to poslední letošní závod a doufám, že ukončím sezonu na vysoké úrovni," řekl nizozemský pilot.

V případě dalšího úspěchu by se rodák z Hasseltu osamostatnil na třetím místě historického pořadí podle počtu vítězství. Více triumfů nasbírali jen sedminásobní mistři světa Michael Schumacher (91) a rekordman Lewis Hamilton (103). Red Bull bude usilovat o 21. vítězství z 22. letošních závodů. Neuspěl jen v Singapuru, kde zvítězil Carlos Sainz z Ferrari.

Právě Ferrari ještě zabojuje v Abú Dhabí o konečné druhé místo v Poháru konstruktérů. Na Mercedes ztrácí pouhé čtyři body (392:388). Italský tým povzbudilo druhé místo Charlese Leclerca v poslední Velké ceně Las Vegas. "Dobře ale rozumíme našemu vozu a víme, že v Abú Dhabí nebude tak konkurenceschopný jako ve Vegas," upozornil šéf týmu Fréderick Vasseur.

Pořadí v Poháru konstruktérů. @F1

Šéf Mercedesu Toto Wolff čeká těsnou bitvu o druhé místo. "Ferrari v poslední době ukázalo formu. My ale víme, že jsme v posledních několika závodech neodvedli naše maximum," podotkl.

V Abú Dhabí se také rozhodne o tom, kdo skončí čtvrtý v pořadí jezdců. Sainz s Fernandem Alonsem z Aston Martinu mají na kontě shodný počet 200 bodů. A o pět bodů za nimi je Lando Norris z McLarenu, Leclerc zaostává o 12.

Pořadí MS jezdců. @F1

Do prvního tréninku zasáhne až deset nových jmen. V Red Bullu například nahradí Verstappena s Pérezem šampion formule E Jake Dennis a francouzský pilot formule 2 Isack Hadjar. Mercedes nasadí Frederika Vestiho, Ferrari zase Roberta Shwartzmana.

Velkou cenu Abú Dhabí otevřou tradičně páteční tréninky, po sobotním třetím se pojede od 15:00 SEČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.