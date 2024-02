POHLED: Nejlepší jezdec v nejúspěšnějším týmu. Proč Lewis Hamilton přestupuje do Ferrari?

Není přehnané tvrdit, že odchod Lewise Hamiltona (39) do Ferrari je jedním z největších přestupů v historii formule 1. Pravděpodobně nejlepší jezdec všech dob přechází do nejúspěšnějšího týmu všech dob. Expert Livesport Zpráv Finley Crebolder ve svém pohledu rozebírá hlavní témata, která vyvstala kolem nečekané transferu.

První otázka, která mě a mnoho dalších napadla, byla: Proč to Hamilton dělá? Jistě, Mercedes mu už dvě sezony nedává dostatečně dobrý vůz, ale od roku 2014 postavilo Ferrari lepší vůz jen jednou, v roce 2022. A co se týče závodní strategie, dlouhodobě zaostává za Hamiltonovým současným zaměstnavatelem.

Jednou z možností je, že Ferrari ukázalo Hamiltonovi své plány na příštích několik let a přesvědčilo ho, že je týmem, který má největší šanci snížit náskok Red Bullu. Nicméně italský tým měl v posledních deseti letech často velkolepé plány, které se mu nepodařilo uskutečnit. Britský jezdec to ví lépe než kdokoli jiný a je příliš zkušený, aby uvěřil, že Mercedes dokáže přeměnit sliby ve skutečnost.

Pravděpodobnější scénář je podle mě ten, že nepřesvědčen prací, kterou tým odvedl během zimní přestávky, dospěl k závěru, že Mercedes v dohledné době Red Bull nedožene. Připouštím, že Ferrari také ne, ale je lepší nevyhrát titul ve Ferrari než v Mercedesu.

Snem téměř každého jezdce je jednou jezdit za Ferrari a Hamilton o tom v minulosti často hovořil. Nepochybně by raději vyhrál osmý titul mistra světa, ale pokud to vzhledem k dominanci Red Bullu nevidí reálně, je pro něj splnění dětského snu pravděpodobně nejlepší věcí, kterou může s posledními roky kariéry udělat.

Kdo místo něj?

Mercedes má fakticky dvě možnosti: Buď Hamiltona nahradí jedním z mála jezdců na startovním roštu, kteří se mu mohou vyrovnat, nebo z George Russella udělá lídra týmu a přivede druhého jezdce, který bude hrát podpůrnou roli podobnou té, kterou pro sedminásobného mistra světa hrál Valtteri Bottas.

Pokud chtějí zvolit první variantu, mají jen málo možností. Max Verstappen je vázán v Red Bullu, Lando Norris v McLarenu a Charles Leclerc ve Ferrari, což znamená, že z nejlepších v tomto sportu je k dispozici pouze Fernando Alonso. Pokud tedy Toto Wolff a spol. chtějí výměnu "kus za kus", je Španěl nejlepší volbou. Jako jediný má jak zkušenosti, tak schopnosti Hamiltona.

Budoucí týmoví kolegové? Profimedia

Pokud by místo něj chtěli někoho, kdo by hrál druhé housle Russellovi, mají na výběr mnohem více možností. Mohli by získat Nica Hulkenberga, kterého původně plánovali podepsat pro případ, že by je Hamilton v roce 2013 odmítl. Nebo by mohli přivést zpět produkt své akademie a bývalého rezervního jezdce Estebana Ocona.

Také mohou s ohledem na budoucnost sáhnout po Alexi Albonovi, případně si můžou vybrat mezi Sergiem Pérezem a Danielem Ricciardem, kterého Red Bull nechce jako svého druhého jezdce pro sezonu 2025. Anebo si s Ferrari zahrají vyměnnou hru a přivedou Carlose Sainze, ale o tom až za chvíli.

Být Toto Wolffem, vsadím vše na Alonsa. Ale mám pocit, že Rakušan se přikloní k tomu, aby hlavním mužem byl Russell. Brit je budoucností týmu a hrozí, že ho popudí, když se z něj nestane hlavní jezdec. Jenže ještě není hotovým jezdcem, takže Wolff bude chtít někoho, kdo spolebhlivě zaskočí, když jeho týmový kolega bude mít slabší den. V takovém přpadě by byl favoritem Hulkenberg.

Co bude se Sainzem?

Nelze se divit, že Ferrari vyhazuje své plány z okna, když má šanci podepsat nejlepšího jezdce všech dob. Je však těžké nesoucítit se Sainzem, který od svého příchodu do italského týmu odvedl více než slušnou práci, ale přesto je vystrkován ze dveří. Jeho působivé výkony by mu každopádně měly zajistit místo týmové jedničky jinde.

Mohlo by to být v Mercedesu, který ho nepochybně bude mít na seznamu kandidátů. Přinesl by s sebou spoustu zkušeností a konzistenci během závodů. Ta Russellovi stále chybí, takže na papíře se zdají být ideální dvojicí. Španěl se však možná bude zdráhat připojit se k týmu, který už má opět "domácího zlatého hocha", když kvůli někomu takovému přišel o práci ve Ferrari.

Sainz potřebuje nový tým AFP

Místo toho se možná bude chtít konečně stát hlavní hvězdou. Tato touha by jej mohla přivést do Audi, které má velké plány – až v roce 2026 převezme tým, který je v současnosti známý jako Alfa Romeo F1 Stake. V takovém případě by Sainz musel strávit jednu sezonu ve středu pole, ale čekání by se mohlo vyplatit, pokud by se z něj nakonec stal nakonec stal lídr jednoho z nejsilnějších týmů na startovním roštu.

Jeho nejpravděpodobnější destinací se zdá být některý z německých gigantů, avšak i spolupráce s krajanem Alonsem nebo dokonce jeho nahrazení v Aston Martinu jsou reálnými možnostmi. Sainzův čas ve Ferrari se možná nachýlil ke konci, ale jeho boj v popředí startovního pole pokračuje.