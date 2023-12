10 let od Schumacherovy nehody: Mlčení trvá, syn v F1 neuspěl a Němci přišli o svůj závod

Už je to 10 let, co nejen svět sportu zasáhla hrozivá zpráva o nehodě slavného německého pilota Michaela Schumachera (54). Sedminásobný mistr světa formule 1 utrpěl vážný úraz hlavy při lyžování a před nemocnicí ve francouzském Grenoblu na několik dnů zaparkovaly své přenosové vozy štáby televizních společností z celého světa.

Do konce roku 2013 zbývaly tři dny, Michael Schumacher měl brzy oslavit své 45. narozeniny a trávil čas ve francouzském lyžařském středisku Méribel. Jenže při jízdě se skupinou přátel narazil v místě mezi sjezdovkami do jednoho z kamenů, který mimo vyznačenou trasu čněl ze sněhu. Dle svědků německých médií vyjel mimo značenou sjezdovku proto, aby pomohl kamarádově dceři, která se dostala do hlubokého sněhu. Bohužel, po pádu sám utrpěl fatální zranění. Navzdory tomu, že měl přilbu i chránič krku, si přivodil poranění mozku.

Horská záchranná služba na místo neštěstí dorazila čtyři minuty po nehodě a Schumacher byl v té době ještě při vědomí. Podle lékařů byl však zmatený a dezorientovaný. Vrtulník s motoristickým šampionem nejdřív mířil do nemocnice v nedalekém Moutiers, ještě za letu ale změnil cíl a dopravil německého pilota na kliniku do Grenoblu. Tam Schumacher podstoupil dvě operace mozku, po nichž však zůstal v umělém spánku a ohrožení života.

Křížení sjezdovek Sauliere a Chamois v Meribel, místo nehody Michaela Schumachera Profimedia

10 let mlčení

Jeho rodina si dala záležet na tom, aby do médií neunikaly žádné podrobnosti o jeho zdravotním stavu. Nastalo 10 let mlčení a jen čas od času se objevila nějaká strohá informace, která však jen utvrdila o tom, že se zdravotní stav motoristické legendy nezlepšuje.

"Život někdy není spravedlivý. Stýská se mi po Michaelovi z těch starých časů. Moderní medicína nabízí mnoho možností. Nicméně platí, že nic už není jako dřív," připustil nedávno v rozhovoru pro Daily Mail bratr slavného závodníka Ralf.

Schumacherovo sídlo u Ženevského jezera se během let proměnilo na malou kliniku, kde se o jediného pacienta má starat až 15 lékařů, masérů a asistentů, aby mohli poskytnout tu nejlepší péči 24 hodin denně. Nejnovějším svědectvím je přiblížení jedné z terapií, kdy má Schumacher v rámci péče a rehabilitace poslouchat zvuk ze simulátoru vozu Mercedes AMG, v němž jezdil v posledních třech letech své kariéry v F1.

Hamilton jen vyrovnal

Německý pilot se stal legendou světa formule 1 díky sedmi titulům. První dva získal jako jezdec stáje Benetton v letech 1994 a 1995. Dalších pět pak v barvách italské značky Ferrari v mezidobí let 2000-2004. Za svou kariéru, která s tříletou přestávkou trvala víc než dvě dekády (1991-2012), absolvoval celkem 308 závodů, z nichž 91 vyhrál.

I když svět F1 od jeho vítězné éry poznal sedm nových šampionů, pouze Lewis Hamilton zatím dokázal rekordních sedm titulů mistra světa německé ikony dorovnat. Ani jemu, ani Sebastianovi Vettelovi, který byl díky podobné cestě světem F1 nazýván "Baby Schumi", se však nepodařilo vyhrát pět ročníků mistrovství světa v řadě.

V současné vládne formuli 1 Max Verstappen a možná on by mohl díky své aktuální neuvěřitelné suverenitě tento Schumacherův počin v následujících letech pokořit.

Vedle Michaela zažil úspěšná léta v seriálu i jeho zmíněný mladší bratr Ralf, který během 11 sezon vyhrál šest závodů. A v nedávné době to jednu chvíli to vypadalo, že se jméno Schumacher do velkého světa F1 úspěšně vrátí. Šanci Michaelovu synovi dala stáj Haas. Jenže během dvou sezon, ve kterých odjel 43 závodů, se Mick nedostal ani jednou na stupně vítězů a nejlépe se umístil na šesté příčce.

Jeho angažmá v americké stáji tak na konci roku 2022 skončilo. "Jsem velice zklamaný. Nebyla to hladká cesta, ale neustále jsem se zlepšoval a jsem přesvědčený, že do formule 1 patřím," reagoval poté jezdec na svém na Twitteru. V minulé sezoně dělal Schumacher junior testovacího jezdce stáje Mercedes.

Následky cítí Německo

Jeho táta se zřejmě motoristickým fanouškům už nikdy neukáže a zůstane legendou. Rodina už několikrát dala najevo, že nemá zájem zveřejňovat jakékoliv zprávy o zdravotním stavu. "Vždy nám šlo o ochranu soukromí," tvrdí mediální právník Schumacherovy rodiny Felix Damm. "Ani závěrečná lékařská zpráva o Michaelově zdravotním stavu by nebyla tím správným způsobem, museli bychom ji neustále aktualizovat," dodává.

A tak zůstávají jen domněnky. Všeobecně se předpokládá, že Schumacher stále pobývá ve své vile u Ženevského jezera a nemůže komunikovat. "Dal bych cokoliv za to, abych mohl mluvit s tátou," sdělil před rokem jeho syn Mick.

Co se se Schumacherovým odchodem změnilo, je ústup Německa ze světa formule 1. Kdysi obrovská motoristická velmoc má v současnosti v poli pilotů jediného zástupce v osobě Nica Hülkenberga a prapor se dál snaží držet jen stáj Mercedes. V kalendáři už několik let chybějí závody na slavném Nürburgringu (naposledy 2020 jako Grand Prix Eifelu) i Hockenheimu. Velká cena Německa se jela naposledy v roce 2019. To by se v éře "Schumiho" stát nemohlo…