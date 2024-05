Velkou cenu Emilia Romagna zahájí z pole position Verstappen, v závěsu vyrazí oba McLareny

Nizozemský jezdec Max Verstappen (26) z Red Bullu vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Emilia Romagna vozů formule 1 a i v sedmém závodě sezony získal pole position. Úřadující světový šampion a lídr průběžného pořadí mistrovství světa uspěl před dvojicí pilotů McLarenu. Druhý skončil se ztrátou 74 tisícin sekundy Australan Oscar Piastri, třetí Brit Lando Norris zaostal o 91 tisícin.

Verstappen vyrovnal na trati v Imole dva rekordy. Sedm kvalifikačních triumfů v sedmi úvodních závodech před ním získal jen Francouz Alain Prost v roce 1993. Spolu s minulou sezonou vybojoval Verstappen také osmou pole position za sebou, díky čemuž vyrovnal absolutní rekord Brazilce Ayrtona Senny ze sezon 1988 a 1989.

Rodák z Hasseltu nechal zapomenout na výkony z pátečních tréninků, kdy zajel pátý a sedmý čas. V kvalifikaci se pohyboval na předních příčkách a v úvodu závěrečné části se usadil v čele. Při posledním pokusu svůj čas vylepšil na 1:14,746 a získal 39. pole position v kariéře. V závodě může zaútočit na páté vítězství v sezoně a 59. celkově.

"Je to skvělý začátek roku a mimořádný počin. Uplynulo třicet let od chvíle, co na této trati (Senna) zemřel. Jsem rád, že jsem zde získal pole position a svým způsobem je to i hezká vzpomínka na něj. Byl to neuvěřitelný pilot, hlavně v kvalifikacích," řekl Verstappen.

Dál se zlepšují piloti McLarenu. Piastri se dostal na druhou příčku díky závěrečnému pokusu, třetí Norris může v závodě navázat na triumf z Miami. Jezdci domácího Ferrari Charles Leclerc a Carlos Sainz obsadili čtvrtou, respektive pátou příčku.

"Stále se dotahujeme. A skončit před Ferrari je pro nás také hezký výsledek. Bude to těsné a zítra nás čeká prima závod. Věřím, že to bude napínavé. Když jsou takto těsné časy na kolo, je jasné, že to bude těžké. Bude hodně záležet na prvním kole, strategii a zastávkách v boxech,“ uvedl Norris.

Mimo první desítku skončil Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez. Druhý muž průběžného pořadí, který ztrácí na čelo 33 bodů, odstartuje z 11. místa.

Kvalifikace nevyšla ani dvojnásobnému mistrovi světa Fernandu Alonsovi. Španělský jezdec týmu Aston Martin, který měl v závěru třetího tréninku nehodu, se neprobojoval ani z první části a odstartuje z 19. místa.