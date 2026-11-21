Od začátku zápasu bylo zřejmé, že oba fighteři k sobě mají respekt. Celé první kolo proběhlo v postoji, aktivnější byl ale Stirling, který útočil kopy na Procházkovy nohy. Český bojovník ale vše ustál a naopak jednou dokázal soupeře trefit na hlavu.
Bohužel také inkasoval nepříjemný úder nohou do rozkroku, i tak ale do druhého dějství vstoupil velmi odhodlaně.
Ve druhém kole vypadal Procházka daleko sebevědoměji a několikrát Stirlinga dostal pod tlak. Signifikantních úderů ale zapisoval Novozélanďan stále více. Klíčový okamžik nastal těsně před druhým gongem, kdy se Stirlingovi podařilo prolomit Procházkovo krytí a sérií úderů na obličej poslal Čecha k zemi. Bezprostředně po dalším ataku Novozélanďana rozhodčí duel raději ukončil.
Procházka prohrál v roce 2026 oba své zápasy v organizaci UFC a dá se předpokládat, že šanci na titulový zápas dostanou v nejbližší době jiní fighteři. Naopak Navajo Stirling se díky sérii 12 vítězných zápasů stává jednou z nejvýraznějších osobností polotěžké váhy.
"Byl lepší, gratuluji mu," řekl Procházka.