All Blacks a Springboks chtějí čtvrtý titul. Co všechno byste měli vědět o ragbyovém finále

Pieter-Steph du Toit slaví postup Jihoafrické republiky do finále MS 2023.

Mistrovství světa v ragby má před sebou poslední zápas, už podesáté se rozhodne o světových šampionech. Podruhé se ve finále jednoho z nejsledovanějších turnajů světa střetnou Nový Zéland a Jihoafrická republika. Jen jedinkrát v historii se zisk poháru Webba Ellise podařilo obhájit, Springboks (JAR) se nyní budou moci v tomto ohledu týmu All Blacks vyrovnat.

Před devíti týdny se oba týmy střetly v poslední přípravě na mistrovství světa a Jihoafričané svého soupeře doslova převálcovali (35:7). Nový Zéland pak utrpěl drsnou prohru i na začátku šampionátu, kdy nestačil na domácí Francii, od té chvíle se ale All Blacks zocelili a ve finále stojí znovu jako sebevědomý tým. Novozélanďané totiž zvládli dalších pět zápasů, včetně čtvrtfinálového triumfu nad světovými jedničkami z Irska. V semifinále pak deklasovali poměrem 44:6 Argentinu.

Titul s českou stopou

Rivalita mezi All Blacks a Springboks je jednou z největších nejen v ragby, ale i globálně napříč sporty. Oba národní týmy mají bohatou historii a ve finále světového šampionátu proti sobě stanuli poprvé už roce 1995.

Vítězství Jihoafrické republiky 15:12 tehdy zařídil ragbista s českými kořeny Joel Theodore Stransky, jenž zapsal všechny body domácího týmu. Trofej pak Springboks předával v dresu a kšiltovce národního týmu tehdejší prezident a dlouholetý bojovník proti apartheidu Nelson Mandela. Podle tehdejší story natočil Clint Eastwood film Ivictus: Neporažený s Morganem Freemanem a Mattem Damonem v hlavních rolích.

V dalších letech se All Blacks, kteří v roce 1987 získali vůbec první titul mistrů světa, zase na výsluní vrátili a slavnou trofej v letech 2011 a 2015 získali zase pro sebe. Stali se prvním týmem v historii, který se mohl pyšnit ziskem tří triumfů. Springboks je ale dorovnali hned na dalším šampionátu v roce 2019 a v sobotu se tak bude hrát o to, kdo se osamostatní v čele historické tabulky.

"Novozélanďané byli dlouho nejlepší na světě, ale také my jsme úspěšná ragbyová země. V mých očích je tohle největší rivalita v ragbyové historii a považuju za štěstí a čest, že budou součástí takového zápasu. Nemyslím si, že ještě takové utkání někdy zažijeme," uvedl Siya Kolisi, jenž se stal před pěti lety prvním jihoafrickým kapitánem tmavé pleti.

Není náhodou, že v sobotním bitvě se proti sobě postaví dvě nejlepší obrany turnaje. Oba týmy v průběhu šampionátu povolily svým soupeřům pouze sedmkrát položit šišatý míč za koncovou čáru. Zbytek bodů, které soupeři finalistů dělali, byly trestné kopy nebo dropy. Když se v play off rozhodovalo o postupu, vždy to byla pevná defenziva, která udržela tlak soupeřů. All Blacks zkrotili snažení Irska a Argentiny, Jihoafričané zase s vypětím sil ubránili snahu Francie a Anglie.

"Těžko by se dal napsat lepší scénář. Budou hrát dva velké týmy s různými styly. Jihoafrická republika je skvělá ve svém stylu, my chceme být skvělí v tom našem," sdělil novozélandský kouč Ian Foster.

Poslední tanec i konec šetření De Klerka

V základní sestavě JAR bude deset šampionů z roku 2019 včetně mlynáře Bongiho Mbonambiho, jenž byl podezřelý z toho, že v semifinále rasisticky urazil Angličana Toma Curryho. Mezinárodní federace ho ale nepotrestala vzhledem k tomu, že při vyšetřování neobjevila žádné důkazy.

Když byly odhaleny základní sestavy finalistů, vyšlo najevo, že manažer týmu Springboks Jacques Nienaber tentokrát pošle do boje už od prvních minut Handreho Pollarda a Fafa De Klerka, díky kterým otáčel bitvy ve vyřazovacích bojích. Místo naopak nezbylo na Manieho Libboka, který provedl tým JAR základní skupinou, ale vůbec se mu nedařilo v semifinále s Anglií (byl střídán už v prvním poločase) a pro boj o zlato není ani mezi náhradníky.

Handre Pollard a Faf De Klerk AFP

Kromě Libbocka není na seznamu pro finále ani Cobus Reinach. Poměr obranných pilířů a útočných hráčů na lavičce je až odvážně vysoký 7:1 a naznačuje, že tým JAR bude chtít zápas získat ofenzivou hlavně v úvodu zápasu, stejně jako tomu bylo při posledním zmíněném vzájemném zápase. Dvěma třetinám hráčů základní sestavy Springboks už bylo 30 let, je tedy více než pravděpodobné, že pro spoustu obhájců titulu bude zápas na Stade de France symbolickým posledním tancem.

Klíčový hráč Springboks: Handre Pollard

Když před čtyřmi lety Jihoafričané vyhráli mistrovství světa (nad Anglií 32:12), zařídil svými kopy 22 bodů. Na letošním šampionátu ho kouč Nienaber víceméně šetřil. Poprvé naskočil do hry až v posledním zápase základní skupiny, kdy JAR porazila Tongu. Ve čtvrtfinále a v semifinále byl připraven na střídačce a nakonec svými přesnými kopy hasil průšvihy. Jeho trefy ze závěrů zápasů zajistily Springboks postup přes Francii (29:28) i Anglii (16:15), v semifinále přišla jeho spásná trefa z půlky hřiště pouhé dvě minuty před koncem. Do finále nastoupí Pollard s číslem 10 už od začátku.

Ikona na střídačce a tři bratři v základu

V týmu All Blacks se řešila pozice ikonického druhořadníka Sama Whitelocka, který bude hrát svůj poslední zápas v kariéře a může se stát prvním ragbistou historie, který vyhraje titul mistra světa třikrát. V základní sestavě nefiguruje, kouč Ian Foster nasadí na jeho místo od prvních minut dalšího veterána Brodieho Retalicka, dá se ale předpokládat, že Whitelock se v průběhu utkání na hřiště dostane.

Raritou je jistě i bratrská trojice v novozélandském dresu. Playmaker Baeuden Barrett už byl dvakrát vyhlášen ragbyovým hráčem roku, a jako jediný z bratří byl u titulu mistrů světa v roce 2015. Druhořadník Scott hraje výjimečnou sezonu, i když na poslední střet s JAR nevzpomíná úplně v dobrém, neboť byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Nejmladší Jordie mívá na starosti levou stranu hřiště.

Novozélanďané mají v sestavě ještě pět hráčů z vítězného šampionátu v roce 2015. Mladší generaci zastupuje pětadvacetiletý křídelník Will Jordan, jenž už ve Francii položil osm pětek, a pokud ve finále přidá další, stanoví nový rekord na jednom MS. Zároveň může Jordan vyrovnat zesnulou novozélandskou legendu Jonaha Lomua, jenž jako jediný hráč historie položil pětku v pěti duelech šampionátu za sebou.

Klíčový hráč All Blacks: Ardie Savea

Začátek roku měl těžší, to když ho suspendovali po ligovém zápase v dresu Hurricanes za gesto, které často používají hráči All Blacks při bojovém tanci haka. Symbolický pohyb prsty pod krkem, naznačující podříznutí, stál Saveu disciplinární trest.

Na mistrovství světa začínal jako kapitán, roli lídra ale v průběhu turnaje kouč Ian Foster svěřil Samu Caneovi. Ardie Savea se tak bude moci soustředit hlavně na úkoly, kterým dokonale rozumí. Na mistrovství světa vede statistiky zisků a dokázal už i čtyřikrát položit míč za koncovou čáru, naposledy ve veledůležitém čtvrtfinále s Irskem. Dva dny před finálovým zápasem byl nominován mezi čtveřici hráčů, kteří kandidují na ocenění nejlepšího ragbisty roku 2023. Titul mistra světa už v rodině Saveových mají, v roce 2015 jej získal Ardieho starší bratr Julian.

Springboks a All Blacks opět rozsoudí Angličan

Finále mistrovství světa 2023 bude řídit Angličan Wayne Barnes, pro kterého to bude už 111. mezinárodní zápas. Barnes, který debutoval na světové scéně už v roce 2006, se stane druhým Angličanem, který bude rozhodovat boj o zlato. Před ním se této pocty dostalo v roce 1995 Edu Morrisonovi, jenž tehdy rozhodoval také bitvu mezi Novým Zélandem a JAR. Barnes bude mít na pomoc krajany Karla Dicksona a Matthewa Carleyho, u videa mu bude radit Tom Foley.