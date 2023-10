Ragbisté Argentiny v souboji o postup do čtvrtfinále MS přehráli Japonce, dál jde i Fidži

Ragbisté Argentiny v souboji o postup do čtvrtfinále MS přehráli Japonce, dál jde i Fidži

Argentina si poradila s Japonskem a v play off je čeká Wales.

Ragbisté Argentiny porazili v závěrečném duelu skupiny D v přímém souboji o postup do čtvrtfinále mistrovství světa 39:27 Japonsko. Jihoameričané skončili v tabulce skupiny druzí za stoprocentně úspěšnou Anglií a v prvním kole play off se v sobotu utkají s Walesem, vítězem skupiny C. Z té jako druhý tým postupuje i přes prohru s Portugalskem Fidži.

Tři argentinské pětky v Nantes položil Mateo Carreras. Tu třetí v rozhodující fázi zápasu, krátce poté, co se patnáct minut před koncem Japonci přiblížili "Pumám" na rozdíl dvou bodů (27:29).

Argentinci se vrátili do čtvrtfinále MS poté, co v roce 2019 mezi nejlepšími osmi chyběli. Japonci naopak nenavázali na účast ve vyřazovacích bojích z minulého šampionátu, jehož byli pořadateli.

Ve skupině C vybojovali druhé postupové místo za Walesem hráči Fidži navzdory závěrečné porážce s Portugalskem 23:24. Ziskem bodu za minimální rozdíl ve skóre se výběr oceánského státu dotáhl na Austrálii a při bodové rovnosti rozhodlo v jeho prospěch vítězství ve vzájemném utkání. Soupeřem Fidži ve čtvrtfinále bude Anglie.

Výsledky mistrovství světa