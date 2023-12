Rekordy, nejlepší výkony a významné okamžiky: 10 událostí světového sportu roku 2023

Jako jiné roky nabídl i ten s pořadovým číslem 2023 řadu významných sportovních okamžiků. Vyjímá se mezi nimi pozoruhodné tažení Manchesteru City, který posbíral pět trofejí, rekordní 24. vítězný grandslam Novaka Djokoviče (36) nebo třeba suverénní tažení Maxe Verstappena (26) za dalším titulem ve formuli 1. Livesport Zprávy vybraly 10 hlavních událostí světového sportu právě končícího roku.

Lebron předčil Abdula-Jabbara

LeBron James se v únoru stal nejlepším střelcem historie NBA. V zápase s Oklahomou City nastřílel za Los Angeles Lakers 38 bodů a dostal se na metu 38 390 bodů, čímž o tři překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara. Ten mu přišel osobně pogratulovat. "Je to pro mě velká pocta, stát tady vedle legendy jako je Kareem. Tohle je neuvěřitelný moment, lepší, než jaký jsem kdy mohl snít," prohlásil James a stěží zadržoval slzy dojetí. Zatímco Abdul-Jabbar, který držel rekord od roku 1984, potřeboval v 70. a 80. letech na 38 387 bodů 1560 zápasů, Jamesovi k tomu stačilo o 150 utkání méně. V průměru střílí přes 27 bodů na zápas.

První titul od Maradonovy éry

Fotbalisté Neapole si zkraje května remízou 1:1 v Udine po 33 letech zajistili titul v Serii A. Do té doby klub zpod Vesuvu vyhrál Scudetto dvakrát, v letech 1987 a 1990 za éry legendárního Argentince Diega Maradony. Zároveň po 22 letech ovládl italskou nejvyšší soutěž jiný tým než velkokluby ze severní Itálie, nadvládu Juventusu a milánských AC s Interem naposledy narušil AS Řím v roce 2001. Vysněného titulu se dočkal trenér Luciano Spalletti, jenž v minulosti skončil s AS Řím čtyřikrát na druhém místě. Zkušený italský kouč přidal do své sbírky třetí ligový triumf ke dvěma z ruské nejvyšší soutěže s Petrohradem.

Vzpoura outsiderů na MS

Hokejové mistrovství světa v Tampere a v Rize přineslo hned dvě medailová překvapení. V zápase o bronz porazili Lotyši USA 4:3 v prodloužení a dosáhli na svůj historicky první cenný kov, do té doby byla jejich maximem sedmá místa z let 1997, 2004 a 2009. Hrdinou zápasu se stal obránce Kristians Rubins, který v 55. minutě vyrovnal na 3:3 a po 82 sekundách nastavení rozhodl. Možná ještě větším překvapením bylo druhé místo Německa, které ve finále padlo 2:5 s Kanadou a medaili získalo po 70 letech. Němci získali celkově třetí stříbro, vedle toho mají ve sbírce ze světových šampionátů i bronz.

NHL přivítala generační talent

Na konci června se jedničkou draftu NHL stal Connor Bedard, jehož si zvolilo Chicago. Kanadský útočník platí za generační talent a očekávanou hvězdu budoucnosti typu Sidneyho Crosby, Alexe Ovečkina či Connora McDavida. Svědčí o tom i čísla. Vždyť ve WHL, kterou mohl jen díky mimořádnému povolení hrát už od 14 let, získal v minulém ročníku v dresu Reginy 143 bodů v 57 zápasech. V prvním klání v nejlepší hokejové lize světa nastoupil stylově proti Pittsburghu s Crosbym, jehož od dětství obdivoval, a při výhře 4:2 si připsal asistenci. V dalším zápase v Bostonu už Bedard skóroval, za Blackhawks dosud ve 35 utkáních nasbíral 15 gólů a 17 asistencí.

Ronaldo do Arábie, Messi za Beckhamem

Ve fotbale se rok 2023 nesl mimo jiné ve znamení saúdskoarabské přestupové horečky. Tu naplno odšpuntoval Cristiano Ronaldo, jenž 1. ledna podepsal s celkem Al-Nassr, kde si ročně vydělá 4,8 miliardy korun. Portugalce následovaly do Saúdské Arábie další hvězdy typu Karima Benzemy či Sadia Maného, oči fanoušků však byly upřeny na Lionela Messiho. Ten odmítl návrat do Barcelony či lukrativní nabídku z Al-Hilálu a posílil Inter Miami. V zámoří tím mistr světa, jenž letos vyhrál rekordní osmý Zlatý míč, znásobil hlad po fotbale. Svědčí o tom i fakt, že klubu, jehož spolumajitelem je David Beckham, rázem přibylo sedm milionů sledujících na Instagramu.

Verstappen si podmanil 19 z 22 závodů

Sezonu formule 1 si znovu podmanil Max Verstappen a završil tak pomsylný mistrovský hattrick. Nizozemský jezdec se 54. triumfem v kariéře, jehož dosáhl v závěrečné Velké ceně Abú Dhabí, osamostatnil na třetím místě historického žebříčku před Němcem Sebastianem Vettelem. V roce 2023 nestál rodák z Hasseltu na nejvyšším stupni pouze ve třech závodech ze 22 (v Saúdské Arábii, Ázerbájdžánu a Singapuru) a letošní sezonu ukončil sedmým vítězstvím v řadě. Zároveň se stal prvním mistrem světa, který získal více než dvojnásobek bodů oproti nejbližšímu soupeři. Měl jich 575 bodů, zatímco druhý Sergio Pérez jich nasbíral o 290 méně.

Djokovičův 24. gandslamový titul

Novak Djokovič v září počtvrté v kariéře ovládl US Open a získal 24. grandslamový titul, čímž vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové. Legendární Srb porazil ve finále na newyorském betonu Daniila Medveděva 6:3, 7:6, 6:3 a ve 36 letech se stal historicky nejstarším vítězem dvouhry na US Open. "Žiju si svůj dětský sen. To, že můžu psát historii tohoto sportu, je něco úžasného. Těžko to popsat slovy," pronesl rodák z Bělehradu v rozhovoru na kurtu. Djokovič triumfoval na třetím grandslamu sezony, předtím zvítězil na Australian Open a Roland Garros. Neuspěl pouze ve Wimbledonu, kde ve finále padl s Carlosem Alcarazem.

Nejtěsnějšími triumfy až ke zlatu

Ragbisté Jihoafrické republiky porazili na konci října ve finále mistrovství světa Nový Zéland, obhájili triumf z roku 2019 a připsali si rekordní čtvrtý titul. Působivá byla zejména cesta, jakou ke zlatu dokráčeli. Všechny zápasy v play off totiž vyhráli o jediný bod –⁠ ve čtvrtfinále porazili 29:28 domácí Francii, v semifinále 16:15 Anglii a All Blacks ve strhujícím finále v Saint-Denis 12:11. Springboks navázali na triumfy z šampionátů v letech 1995, 2007 a 2019 a v pořadí nejúspěšnějších celků se osamostatnili před Novým Zélandem, který MS ovládl v letech 1987, 2011 a 2015. Na oslavu jejich rekordního triumfu byl v JAR na 17. prosince vyhlášen nový státní svátek.

Fenomenální Kane uhranul Mnichov

Přestup Harryho Kanea do Bayernu se ukázal jako terno. "Miluju tady každou sekundu," prohlásil někdejší tahoun Totettenhamu po listopadovém vítězství 4:2 nad Heidenheimem. K němu přispěl kapitán a nejlepší střelec anglické reprezentace dvěma góly, čímž se dostal na metu 17 branek po 11 ligových zápasech. V šedesátileté historii Bundesligy nikdo tak rychle sedmnáctkrát neskóroval. Do konce podzimu si bilanci vylepšil na 21 zářezů, což je v polovině sezony už o pět víc, než zvládli králové střelců minulé sezony Niclas Füllkrug a Christopher Nkunku za celý ročník. Působivá byla zejména Kaneova trefa z poloviny hřiště do sítě Darmstadtu.

Citizens vyhráli vše, co mohli

Dva dny před Vánocemi převzali fotbalisté Manchesteru City po výhře nad Fluminense 4:0 pohár pro vítěze MS klubů a završili veleúspěšný rok, ve kterém ovládli i Premier League, Ligu mistrů, FA Cup a Superpohár UEFA. Získali tak veškeré trofeje, které získat mohli, což se předtím žádnému anglickému klubu nepodařilo. "Mám pocit, že jsme uzavřeli kapitolu, nemáme už co vyhrávat. Je čas koupit si novou knihu a začít psát novou kapitolu. Posledních osm let skončilo," pronesl trenér Pep Guardiola, který jako první kouč v historii vyhrál klubový šampionát se třemi mužstvy (s Barcelonou v letech 2009 a 2011 a s Bayernem v roce 2013).