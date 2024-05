Šéf Českého tenisového svazu Kaderka byl po třech měsících propuštěn z vazby

Pankrácká věznice propustila v pátek dopoledne z vazby na svobodu prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderku (60), který je stíhaný za podvody se sportovními dotacemi. ČTK to sdělil zdroj obeznámený s trestním řízením, informaci potvrdil Kaderkův advokát Tomáš Gřivna. Kaderkovi po třech měsících skončila takzvaná koluzní vazba, do které ho soud na žádost státního zastupitelství poslal, aby nemohl ovlivňovat svědky.

Za milionové dotační podvody se státními dotacemi a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozí Kaderkovi až desetileté vězení. Prezident tenisového svazu trestnou činnost popírá. Proti únorovému vzetí o vazby si podal stížnost, kterou mu soud zamítl.

Vazba kvůli možnému maření vyšetřování může trvat maximálně čtvrt roku. Výjimkou by mohla být pouze situace, kdy by se obviněný pokusil z vazby ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné - v takovém případě by soud vazbu mohl na návrh státního zástupce prodloužit.

Podle informací médií vyplatil svaz ze státní dotace desítky milionů korun spolku spoluobviněného šéfa dozorčí rady Vojtěcha Flégla. Část peněz určená na pořádání turnajů přitom údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Způsobenou škodu vyčíslila policie na zhruba 14,5 milionu korun.

Podstata machinací spočívala podle kriminalistů v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Vedle Kaderky a Flégla čelí stíhání ještě tajemník tenisového svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, jenž trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Kaderka stojí v čele ČTS od roku 1998. Jeho setrváním ve funkci se bude zabývat mimořádná valná hromada svazu 7. června. Svaz od března dočasně vede sportovní ředitel Jan Stočes, kandidaturu na post předsedy oznámil předseda představenstva tenisového klubu Sparta Praha Jakub Kotrba.