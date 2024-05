Tennis Tracker: Loučící se Collinsová se vrátí do TOP 10, Bublik bodoval pěti servisy spodem

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. května?

Hlavní události

18:57 – Alexander Bublik v semifinále antukového turnaje v Lyonu zahrál během jednoho gamu šest servisů spodem. Pětkrát získal fiftýn, dostal se ze stavu 0:40 a nakonec podání udržel, k postupu přes domácího mladíka Giovanniho Mpetshiho Perricarda do finále mu to ale nepomohlo.

16:50 – Tomáš Macháč na antuce ve švýcarské Ženevě slaví ve svém prvním vystoupení v semifinále turnaje ATP životní skalp. Vyšlápl si na světovou jedničku a vítěze rekordních 24 grandslamů Novaka Djokoviče, který tak dorazí na Roland Garros bez jediného letošního titulu i finálového zápasu. Český tenista zvítězil nad zdravotně lehce indisponovaným Srbem 6:4, 0:6, 6:1 a postoupil do svého největšího finále. V něm vyzve dvojnásobného šampiona Caspera Ruuda z Norska, nebo Itala Flavia Cobolliho. Více informací v článku

Sestřih zápasu

Tomáš Macháč v Ženevě zaskočil Novaka Djokoviče Livesport

10:22 – Danielle Collinsová, jež po Australian Open klesla ve světovém žebříčku na 71. místo a rok 2024 ohlásila jako svou rozlučkovou sezonu, se díky skvělé formě a bilanci 21:2 v posledních 23 zápasech vrátí v novém vydání rankingu poprvé od července 2022 do TOP 10. Maximem třicetileté Američanky je 7. místo, o jeho překonání může zaútočit na nadcházejícím French Open.

Další zprávy

21:11 – Tomáš Macháč se soupeře pro své první finále na turnaji ATP dozví až v den zápasu. Druhé semifinále antukového podniku ATP 250 v Ženevě mezi Casperem Ruudem a Flaviem Cobollim totiž kvůli dešti vůbec nezačalo a bylo odloženo na sobotu.

20:18 – Danielle Collinsová na antukovém turnaji WTA 500 ve Štrasburku porazila 7:6, 6:1 Ukrajinku Anhelinu Kalininovou a vyhrála 22. ze 24 posledních zápasů. O celkově 5. titul a již třetí v tomto roce se třicetiletá Američanka, jež po sezoně ukončí kariéru, utká s krajankou Madison Keysovou (H2H 1:1).

19:01 – Jakub Menšík se dva dny před zahájením hlavní soutěže odhlásil z French Open, na kterém měl při svém debutu vyzvat dvojnásobného finalistu a světovou sedmičku Caspera Ruuda. Osmnáctiletý Čech v posledních týdnech úspěšně složil maturitní zkoušku, ale také laboroval se zraněním pravého předloktí.

18:16 – Světová šestnáctka Madison Keysová z USA se před Roland Garros dostává do solidní formy. Po semifinále v Madridu a čtvrtfinále na další tisícovce v Římě se prodrala dokonce do finále turnaje WTA 250 ve Štrasburku poté, co v deštěm přerušeném utkání smetla 6:1, 6:3 Rusku Ljudmilu Samsonovovou a ani se třetí soupeřkou neztratila set. O celkově 9. titul a první z evropské antuky si finalistka US Open z roku 2017 zahraje s krajankou Danielle Collinsovou, nebo Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.

18:00 – Giovanni Mpetshi Perricard na domácí antuce v Lyonu porazil ve svém prvním semifinále na okruhu ATP 6:4, 7:5 druhého nasazeného Kazacha Alexandera Bublika a po dvou dubnových triumfech na hardových challengerech si zahraje o svou nejcennější trofej. Ve finále na divokou kartu startující dvacetiletý Francouz narazí na Argentince Tomáse Martína Etcheverryho (H2H 0:0).

17:46 – Majar Šarífová na antuce v marockém Rabatu rozdrtila 6:0, 6:1 Rusku Kamilu Rachimovovou a se ztrátou pouhých 15 gamů ve čtyřech utkáních prolétla do svého třetího finále na turnajích WTA. Po dvou nedávných finálových nezdarech na menších akcích WTA 125k si osmadvacetiletá Egypťanka zahraje o premiérový titul na hlavním okruhu s Američankou Peyton Stearnsovou (H2H 0:0).

17:14 – Tomáš Macháč se stal teprve šestým hráčem v historii (od roku 1974), který porazil světovou jedničku, přestože dostal kanára. Více informací v článku

17:07 – Krátce po výhře Tomáše Macháče nad Novakem Djokovičem a jeho postupu do premiérového finále na turnaji ATP v Ženevě začalo pršet. Český tenista si tak na jméno soupeře pro sobotní souboj o titul musí počkat, Casper Ruud a Flavio Cobolli se vrací do šaten.

16:34 – Peyton Stearnsová na antuce v marockém Rabatu udolala po třech a čtvrt hodinách boje 6:7, 7:5, 7:6 Bulharku Viktoriyu Tomovovou a také své druhé semifinále na okruhu WTA proměnila ve finále. O první titul si dvaadvacetiletá Američanka zahraje s Majar Šarífovou, nebo Kamilou Rachimovovou.

16:22 – Tomás Martín Etcheverry v Lyonu porazil 6:2, 6:4 Itala Luciana Darderiho a potřetí v kariéře a opět na antuce postoupil do finále turnaje ATP. O premiérový titul si čtyřiadvacetiletý Argentinec zahraje s Kazachem Alexanderem Bublikem, nebo domácí divokou kartou Giovannim Mpetshim Perricardem.

13:53 – Rebecca Šramková na pařížské antuce udolala 7:5, 3:6, 7:6(10:2) Maďarku Pannu Udvardyovou, vyhrála osmý z devíti posledních zápasů a teprve podruhé v kariéře z celkově 22 pokusů a poprvé na Roland Garros prošla kvalifikací grandslamového turnaje. Hlavní soutěž si sedmadvacetiletá Slovenka absolvující první akci v roli hráčky TOP 100 zahraje potřetí v kariéře a usilovat bude o premiérovou výhru - neuspěla na Australian Open 2017 ani předloni jako lucky loser právě v Paříži.

13:12– Markéta Vondroušová skončila na třech turnajích před na Roland Garros pokaždé již na raketě druhé soupeřky. Na antukovém podniku WTA 500 ve Štrasburku nejvýše nasazená Češka nezvládla deštěm odloženou dohrávku čtvrtfinále proti Anhelině Kalininové, které podlehla 7:5, 3:6, 2:6. Ukrajinka si o finále zahraje ještě v pátek odpoledne s rozjetou Američankou Danielle Collinsovou (H2H 3:1).

10:31 – Rafael Nadal je jediným tenistou, který na Roland Garros vyhrál 10 a více zápasů proti hráčům TOP 5 (20). Právě o tuto bilanci by se rád opřel v úvodním kole svého posledního vystoupení na pařížské antuce, ve kterém vyzve světovou čtyřku Alexandera Zvereva.

10:08 – Novak Djokovič komentoval páteční los French Open, po kterém se fanoušci mohou těšit hned v prvním kole na šlágr s kariérou se loučícího 14násobného šampiona Rafaela Nadala se čtvrtým hráčem světa Alexanderem Zverevem. "Ano, zaregistroval jsem to. Bude to totální podívaná. Těším se, až ten zápas uvidím, bude velmi zajímavý. Zverev má skvělou formu, vyhrál v Římě. Na Roland Garros to bude jiný Rafa, než na kterého jsme teď zvyklí. Je to Roland Garros, takže uvidíme, co se stane," řekl sedmatřicetiletý Srb, kterého v pátek v Ženevě čeká semifinále proti Tomáši Macháčovi.