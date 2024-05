Pogačar ovládl druhou etapu a má růžový trikot ve své moci. Hirt dojel desátý

Slovinský favorit Tadej Pogačar (25) vyhrál po sólovém úniku ve stoupání druhou etapu cyklistického Gira d'Italia a získal růžový dres lídra. Český vrchař Jan Hirt (33) dojel po 161 kilometrech s půlminutovým odstupem desátý a celkově je osmý.

Pogačar potvrdil hned druhý den pozici největšího adepta na celkové vítězství na Giru, na němž debutuje. V sobotní úvodní etapě ještě prohrál spurt tříčlenné vedoucí skupiny, dnes už ale lídr UAE Teamu Emirates soupeřům šanci nedal.

Závěrečná fáze etapy přitom pro Pogačara nezačala ideálně. Zhruba 11 kilometrů před cílem a začátkem stoupání na Santuario di Oropa měl dvojnásobný vítěz Tour de France defekt předního kola, kvůli němuž dokonce skončil na zemi. Po výměně kola se ale vrátil během dvou kilometrů do pelotonu, čtyři kilometry před cílem v kopci zaútočil a jel vstříc prvnímu etapovému vítězství na Giru.

"Abych řekl pravdu, moc mě to nerozhodilo, zůstal jsem klidný. Trefil jsem ve městě nějakou díru, měl jsem úplně prázdnou galusku a myslím, že jsem i zlomil ráfek. Pak jsem i spadl, ale nebylo to nic vážného," řekl Pogačar, jenž dnes vyhrál etapu i na třetí z Grand Tours po Tour a Vueltě. "To je v cyklistice velká věc. Právě Giro mi chybělo a byl to jeden z mých snů, takže jsem moc šťastný," dodal Slovinec, jenž chce jako první od Itala Marca Pantaniho v roce 1998 triumfovat v jedné sezoně na Giru i Tour.

Na nejbližší pronásledovatele najel Pogačar 27 sekund, druhý byl Kolumbijec Daniel Martínez, třetí Brit Geraint Thomas. Hirt dojel v závěru roztrhané devítičlenné skupiny s odstupem 37 sekund na vítěze a v průběžném pořadí si polepšil na osmé místo. Před dvěma lety obsadil třebíčský rodák na své nejoblíbenější Grand Tour celkově šestou pozici.

Před Thomasem a Martínezem má Pogačar náskok v celkovém pořadí 45 sekund. "Na druhý den je to celkem v pohodě a ještě je před námi spousta kilometrů, ale Tadej je... no, prostě je to Tadej," uvedl bývalý šampion Tour de France Thomas a potvrdil, že i v očích soupeřů bude slovinský fenomén těžko k překonání.

Sobotní vítěz a první držitel růžového trikotu Jhonatan Narváez z Ekvádoru dnes ztratil ve stoupání dvě minuty a klesl na konec druhé desítky. Pondělní rovinatá třetí etapa o délce 166 km mezi Novarou a Fossanem by měla dát první příležitost k souboji o vítězství spurtérům.