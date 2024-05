Němec Steinhauser předčil v 17. etapě Gira lídra Pogačara, Hirt dojel v horách devátý

Cyklista Jan Hirt skončil devátý v další náročné horské etapě Gira d'Italia a pojistil si celkovou desátou pozici. Po úniku zvítězil německý outsider Georg Steinhauser před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska, jenž po 17. závodním dnu zvýšil svůj už tak velký náskok v průběžném pořadí na 7:42 minuty.

Steinhauser startuje na Grand Tour poprvé a po 159 kilometrech oslavil premiérové profesionální vítězství. Člen amerického týmu EF Education-EasyPost byl nejprve v úniku s Eritrejcem Amanuelem Ghebreigzabhierem a poté už jel vstříc životnímu triumfu sám. Sólo jízdou zvládl i závěrečné dvanáctikilometrové stoupání na Passo Brocon, kam ve středu cyklisté stoupali pokaždé jinou trasou dvakrát.

Skupina největších favoritů o etapové vítězství neusilovala a dlouho jela pospolu. Až zhruba dva kilometry před cílem zaútočil další debutant na Giru Pogačar a bez problémů soupeřům unikl. V té době už měl Steinhauser takový náskok, že bylo jasné, že suverénně nejlepší muž letošního Gira po úterním pátém vítězství ve středu další triumf nepřidá.

Cílem projel Pogačar s úsměvem na rtech 1:24 minuty po vítězi. Pětičlennou skupinu pronásledovatelů přivezl s odstupem 1:42 Ital Antonio Tiberi, Hirt přejel pásku se ztrátou 1:55 společně s Nizozemcem Thymenem Arensmanem a Pogačarovým polským pomocníkem Rafaelem Majkou.

"Slyšel jsem ve vysílačce, že Pogačar zaútočil. Byly to ale už jen dva kilometry do cíle, takže jsem věřil, že to zvládnu," uvedl Steinhauser, jehož otec byl také profesionálním cyklistou. "Věděl jsem, že mám dobré nohy. Maximálně jsem se soustředil, protože silnice byla hodně mokrá a kluzká," dodal vítěz, který strávil v samostatném úniku přes 30 kilometrů.

Hirt jel ve středeční etapě aktivně a potvrdil, že třetí týdny na velkých závodech má silné. Zhruba 50 km před cílem se pokusil společně s hvězdným týmovým kolegou Julianem Alaphilippem z Francie pelotonu uniknout, ale čtveřice cyklistů Ineosu Grenadiers, jež se starala o tempo, dvojici stáje Soudal-Quick Step ujet nenechala.

Český vrchař tak stále uzavírá elitní desítku, svůj náskok před jedenáctým Lorenzem Fortunatem zvýšil už téměř na dvě minuty. Dvaapadesát sekund ztrácí Hirt na Itala Filippa Zanu, jenž měl ve středu horší den a klesl z osmé na devátou pozici.

Za Pogačarem zaostává Hirt 14:44 minuty. Lídr týmu Emirates, jenž chce letos vyhrát Giro i Tour de France, má v čele náskok 7:42 minuty před Kolumbijcem Danielem Martínezem.

"Jsem spokojený s tím, jako to probíhá, i kdybych už nic nevyhrál. Hlavním cílem je dovézt růžový trikot do Říma a neudělat žádnou hloupost," řekl Pogačar. Přiznal ale, že si ještě minimálně na jedno etapové vítězství zuby brousí. "Je před námi ještě jedna opravdu hezká etapa, Monte Grappa poblíž Slovinska. Uvidíme, co by se mohlo stát tam," řekl k sobotní předposlední etapě.

Ve čtvrtek si budou moci favorité na celkové umístění nejspíš částečně odpočinout, neboť 178 km dlouhá etapa z města Fiera di Primiero do Padovy bude zvlněná jen v úvodu a poté bude následovat rovina.