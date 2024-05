Pogačarova mise: Ovládnout Giro a Tour v jednom roce? Na unikátní double se čeká 26 let

Tadej Pogačar (25) začne v sobotu cestu za novou výzvou. V letošním roce vůbec poprvé startuje na Giro d'Italia a vzhledem k tomu, že má v plánu i účast na Tour de France, se po dlouhé době nabízí příležitost k tomu, aby fanoušci cyklistiky mohli tleskat šampionovi, který se pokusí získat unikátní "double".

Dva podniky Grand Tour dokázal vyhrát naposledy v jedné sezoně dnes již zesnulý Ital Marco Pantani. Tehdy se psal rok 1998. Pogačar ví, že ho čeká v necelých třech měsících 42 dnů na kole a celkem 6892 kilometrů, které bude muset zvládnout nejlépe, aby se pokusil dostat do výjimečné společnosti ikon tolik náročného sportovního odvětví.

Naučit se šetřit síly

Před Pantanim se podařilo vyhrát Giro a Tour v jednom roce legendám Jacquesovi Anquetilovi, Stephenu Rocheovi, Fausto Coppimu, Eddy Merckxovi, Bernardu Hinaultovi a Miguelu Indurainovi. Čtyři poslední jmenovaní to dokonce zvládli dvakrát!

Cyklistika se ale během let hodně změnila, přišla do ní velká konkurence a mnozí experti dnes tuto výzvu považují za téměř nemožnou. Těch několik mužů, kteří se o dva triumfy v posledních letech pokusili – včetně Alberta Contadora či Chrise Frooma – selhalo.

"Je velmi obtížné toho dosáhnout. Musíte vědět, jak dávkovat svůj výkon," říká Indurain o aspektu, který není zrovna Pogačarovou silnou stránkou. Slovinec totiž touží vyhrát v každé etapě či závodě, kterého se účastní.

"Musíte být perfektní 21 dní, 20 je málo. Jeden špatný den může všechno změnit," dodává Vincenzo Nibali, který triumfoval na Tour de France v roce 2014 a dvakrát vyhrál Giro (v letech 2013 a 2016). Zejména o italském závodě mluví Nibali jako o zrádném, neboť v průběhu května bývá často v italských horách nepředvídatelné počasí.

Několik krutých pádů spousty favoritů, které poznamenaly svět cyklistiky v posledních měsících, také připomínají, že mnohdy záleží i na štěstí. Sám Pogačar zažil nepříjemné období, když si loni na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych zlomil ruku.

Giro jako povinnost?

Pokud se bývalí jezdci na něčem shodnou, pak na tom, že ze současného pole jezdců má právě Pogačar a právě letos ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se ikonám z let minulých přiblížil. Příprava, kterou absolvoval, je počítána doslova na milimetry, a v průběhu dosavadních 10 závodních dnů zapsal sedm vítězství! Vyhrál čtyři etapy na závodu Okolo Katalánska, aby nakonec celý závod ovládl, a triumfoval i na jednorázových klasikách Strade Bianche a Lutych-Bastogne-Lutych.

Slovinskému cyklistovi navíc také hraje do karet to, že muž, který ho porazil na posledních dvou Tour de France, se zotavuje z velmi těžkého pádu. Jonas Vingegaard vyletěl na závodu Okolo Baskicka z trati do betonového retardéru. A i když dánský šampion neplánoval start na Giru, je stále ohrožena i jeho účast na Tour (29. června – 21. července). Konkurencí na nejsledovanějším závodu roku s cílem v Paříži tak Pogačarovi zůstanou aspoň Primož Roglič či Remco Evenepoel.

Letošní Giro má o poznání méně hornatý profil (o 7000 výškových metrů), než tomu bylo loni. Organizátoři se k tomu odhodlali možná i proto, aby nalákali na start více velkých jmen. Pogačarovými hlavními rivaly budou Ben O'Connor, Cian Uijtdebroeks, loni druhý veterán Geraint Thomas nebo další matador Romain Bardet.

Někteří experti však předpovídají, že Pogačar by nemusel půjčit růžový dres nikomu ani na jediný den a jet v něm od začátku do konce, jako se to povedlo Gianni Bugnovi v roce 1990 a Eddy Merckxovi v roce 1973. To proto, že mu vyhovuje první etapa, kopcovitá trasa mezi Venaria Reale a Turínem.

Ve stejné kategorii s Merckxem

Pogačar, jezdící ve stáji SAE, se svými ambicemi netají. "Chci se stát nejlepším v historii," prohlásil letos v březnu. Předpoklady jistě má, je mu zatím pouhých 25 let a přesto v profipeletonu zapsal už 70 vítězství.

Ikonický Merckx je ale stejně na míle daleko. Belgičan během své kariéry vyhrál 11 velkých Tour a 19 jednorázových monumentů. Pogačar je dnes na dvou titulech z TdF a šesti triumfech z klasik.

Přesto mu stále více lidí dává šance nejslavnějšího cyklistu historie napodobit. "Dle mého je ve stejné kategorii jako Merckx. Jeho výkony i způsob závodění jsou prostě fenomenální a má v sobě vítězné DNA," komentoval Slovincovu osobnost Thomas, vítěz Tour de France z roku 2018. Potenciální vítězné double Giro-Tour by Pogačara mohlo nejlepšímu z nejlepších přibližit.

Na svou příležitost budou na letošním Giro d'Italia čekat i dva zástupci české cyklistiky: Jan Hirt a Josef Černý z belgického týmu Soudal Quick-Step. Oba už ví, jak chutná dílčí triumf na Giru – Černý vyhrál etapu v roce 2020, Hirt o dva roky později. Černý se v závodě představí počtvrté, Hirt, který v roce 2022 skončil v celkovém pořadí šestý, posedmé. Loni přitom ani jeden z nich Giro nedokončil kvůli nákaze covidem-19.

Přehled Giro d'Italia