Nizozemec Van der Poel ovládl silniční závod na MS, za ním dojel Van Aert a Pogačar

Mistrem světa v silničním závodě se stal v Glasgow poprvé nizozemský cyklista Mathieu van der Poel (28). Úřadující světový šampion v cyklokrosu tak po 38 letech ukončil čekání Nizozemců na titul.

V tříčlenném hvězdném finiši dalších favoritů si vyjel stříbro Belgičan Wout van Aert a bronz Slovinec Tadej Pogačar. Dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar porazil těsně mistra světa z roku 2019 Dána Madse Pedersena.

Z kvarteta Čechů si vedl nejlépe Petr Kelemen, jenž strávil většinu závodu v čele jako jeden z devítičlenné skupiny uprchlíků. Do cíle dojel na 24. místě deset minut po vítězném Van der Poelovi, o devět sekund však porazil obhájce zlata Remca Evenepoela z Belgie.

Lídr české sestavy Mathias Vacek, jenž získal loni na MS v Austrálii stříbro v kategorii do 23 let a pro účast mezi elitou se nechal postaršit, startoval s medailovými ambicemi, ale po polovině z celkových 271,1 kilometru odstoupil.

"Jel se furt doraz a já se necítil moc dobře. Po dvou kolech mě začalo bolet břicho, odpadl jsem a na tomhle okruhu bylo jasné, že je to konec. Nebyl to pro mě dnes úplně nejlepší den, ale to se nedá nic dělat. Možná jsem to na začátku přehnal s gelama... Úplně mi to nesedlo. Jsou to zkušenosti do dalších let, ale jsem určitě zklamaný," řekl jednadvacetiletý Vacek v rozhovoru pro Českou televizi.

Chuť si bude moct spravit v pátek, kdy ho společně s Jakubem Otrubou čeká start v časovce.

Kompletní výsledky závodu

Michael Boroš byl při premiéře na silničním MS sedmatřicátý, na 42. příčce dokončil závod Adam Ťoupalík. "Nájezd na prvních 120 kilometrech byl docela v klidu. Vytvořil se únik, pak se jelo tempo, dokud nám to nepřekazili aktivisti. Tam jsme bohužel zkejsli necelou hodinu a trochu nám zatuhly nohy. To bylo docela dost nepříjemné. Nájezd na okruhy už byl masakr. Něco takového jsem nezažil," uvedl Boroš v tiskové zprávě svého týmu Elkov Kasper.

"Jsem spokojený, že jsem v tak těžkém závodě dojel do cíle. S Adamem jsme měli společný cíl - a to byl cíl. Když už jsme byli ve skupině, tak se docela i jelo. A díky tomu jsme se do cíle dostali. Nevím ani, kolik dojelo lidí, nebo jak to vypadalo kolem nás, protože na okruhu to bylo docela nepřehledné. Pořád levá, pravá," dodal Boroš, který je dlouhodobě domácí jedničkou v cyklokrosu.