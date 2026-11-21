Embacher předvedl nejdelší skoky obou kol 141 a 140,5 metru. Zvítězil díky tomu jednoznačně o 12,1 bodu před domácím Norem Halvorem Egnerem Granerudem a připsal si druhou individuální výhru kariéry. Senzačně vyšel debut ve Světovém poháru Rakušanovi Raffaelu Zimmermannovi, jenž doskočil na třetí místo. Potvrdil tak výbornou formu Rakušanů v úvodním závodu sezony, mezi nejlepšími sedmi bylo pět zástupců této skokanské velmoci.
Ještě dominantnější byly Norky v závodě žen, jenž skončil jejich ojedinělým pětinásobným triumfem. Zvítězila Eirin Maria Kvandalová před osmnáctiletou Ingvild Midtskogenovou a Gydou Westvold Hansenovou. Pětinásobná mistryně světa v severské kombinaci Hansenová dosáhla mezi skokankami na první stupně vítězů ve Světovém poháru.
Tradičně pomalejší vstup do sezony měla Slovinka Nika Prevcová. Celková šampionka z minulých tří ročníků odstartovala loni v Lillehammeru patnáctým místem a dnes byla ještě o dvě příčky níž. Ještě hůř dopadl v mužském závodu její bratr Domen: úřadující vítěz SP doplatil na špatné větrné podmínky a nepostoupil z prvního kola.
Druhé individuální závody jsou v Lillehammeru na programu v neděli. Kvalifikovat se do nich pokusí Roman Koudelka s Davidem Ryglem a ženské trio Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Natálie Nejedlová.