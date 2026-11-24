Loučka vedl druhý tým Sparty od prosince 2023. Celkem nasbíral na jeho lavičce celkem 87 zápasů, a to ve druhé i třetí nejvyšší soutěži. Jeho svěřenci zakončili podzimní část aktuálního ročníku na sedmé pozici tabulky ČFL.
Bývalý hráč letenského klubu, jenž v titulových sezonách úzce spolupracoval s Priskem, se v minulosti podíval také k prvnímu mužstvu. Na konci sezony 2024/2025 dočasně převzal A-tým a odkoučoval s ním finálové utkání MOL Cupu i dvě ligová střetnutí.
Nový sportovní ředitel Tomáš Sivok při této příležitosti poděkoval Loučkovi za jeho působení v klubu. Vyzdvihl především jeho práci s mladými hráči a pomoc při jejich adaptaci na dospělý fotbal. Zároveň mu popřál, aby se mu v dalším profesním působení dařilo.
Do závěrečného utkání před zimní přestávkou povede sparťanskou rezervu Michal Zach. Po jeho boku budou působit asistenti Jan Blažíček a Libor Kozák. Právě poslední zmiňovaný před časem sám rudý dres v nejvyšší soutěži oblékal a dokonce zastával funkci kapitána.