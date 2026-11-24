Lehečka – Auger-Aliassime 7:6, 6:2
Oba aktéři se v úvodu duelu dělových servisů oťukávali. Jako první měl šanci na brejk Lehečka ve třetím gamu, jenže Auger-Aliassime vytáhl eso a první těsnější game zápasu urval. Hned vzápětí přišel po chybách Lehečky brejkbol i na druhé straně, dokonce dva. Ovšem také on si s hrozbou poradil vynikajícím podáním, a to v obou případech.
Zatímco Auger-Aliassime v dalším gamu na servisu dominoval, Lehečka dělal čím dál tím víc chyb a znovu čelil dvěma brejkbolům, navíc v řadě. Naštěstí pro české fanoušky se dostal Kanaďan do hry jen při tom druhém a vyrobil lacinou chybu. Přišla další hrozba, nicméně kanadská jednička opět chybovala. Českému tenistovi se tak podařilo srovnat na 3:3.
Lehečka se nadále nemohl opřít o svůj jinak spolehlivý servis a nabídl Augerovi-Aliassimemu postupně další tři brejkboly. Pokaždé ho ale právě podání zachránilo a opět vydřel srovnání skóre. Do stavu 4:4 řešil Lehečka celkem osm brejkbolů, kdežto Auger-Aliassime jen jeden.
I tak se mohl radovat z prvního brejku zápasu Lehečka. V kritické deváté hře po dlouhé době sehrál sérii povedených bodů a vypracoval si dva brejkboly v řadě. Auger-Aliassime však rychle manko zlikvidoval a důležitý game získal.
Lehečku šance na returnu k lepšímu výkonu nijak nepovzbudila a ihned po nevyužitých brejkbolech se ocitl v nepříjemné situaci. Další chyba totiž vedla k brejkbolu a zároveň setbolu pro soupeře. Kritický moment však Čech snadno vyřešil a úvodní set pokračoval.
Rozhodnout nakonec musel tie-break. Lehečka těžil z nečistého úderu soupeře a jako první získal minibrejk na 3:2. Nepříjemné prasátko z rakety Augera-Aliassimeho o chvíli později však vedlo ke ztrátě náskoku. Kanaďan ovšem spáchal další chybu a českého hráče pustil do vedení 5:3. Lehečka pak s ledovým klidem vytáhl dva dělové servisy a zkrácenou hru vyhrál 7:4.
Lehečka šel do druhého dějství s jasnou psychickou výhodou. Auger-Aliassime měl totiž v úvodním setu mnohem víc šancí na brejk, a přesto ho prohrál. Bylo to znát hned na úvod druhé sady.
Český tenista si snadno vyhrál podání a pak zapsal první brejk celého zápasu. Kanaďan vyřešil první brejkbol, ale následně vyrobil chybu z bekhendu. S potvrzením brejku neměl Lehečka žádný problém a rychle se dostal do vedení 3:0.
Rodák z Mladé Boleslavi hrál i v následujících minutách uvolněně a agresivní hrou si vynucoval chyby. Augera-Aliassimeho mohl definitivně zlomit, jenže Kanaďan odvrátil oba brejkboly, snížil na 1:3 a udržel se ve hře. Kanadskému reprezentantovi se podařilo přežít brejkbol i o dva gamy později.
Lehečku však nemusely neproměněné šance vůbec mrzet. Český tenista si pohlídal náskok jednoho brejku až do konce zápasu, vzájemnou bilanci s Augerem-Aliassimem upravil na 2:3 ze svého pohledu a přerušil s ním sérii tří porážek. Dokonce se mu to povedlo již na returnu při skóre 5:2 a po třetím mečbolu.
Ačkoli Lehečka ve vzájemné bilanci prohrává, nastupoval proti kanadské jedničce jako mírný favorit. Auger-Aliassime totiž v posledních měsících bojoval se zraněními, nesbíral dobré výsledky a poslední zápas před více než měsícem v Šanghaji skrečoval. Českému hráči mohl pomoct k vítězství i fakt, že ho nyní vede bývalý trenér kanadského tenisty Frédéric Fontang.
Česko tak splnilo roli favorita proti Kanadě už po dvouhrách a na čtyřhru nakonec vůbec nedojde. V semifinále Davis Cupu jsou čeští tenisté poprvé po 12 letech, premiérově v novém formátu, a dali zapomenout na loňský nezdar ve stejném dějišti ve čtvrtfinále proti Španělsku.
V pátečním semifinále narazí Česko na domácí Itálii, která vyhrála poslední tři ročníky, nebo Jižní Koreu. Včetně období Československa se podařilo českým tenistům ovládnout Davis Cup celkem třikrát, konkrétně v letech 1980, 2012 a 2013. U posledních dvou triumfů byl současný kapitán Tomáš Berdych.
Další čtvrtfinálové duely obstarají Itálie s Jižní Koreou, Velká Británie s Německem a Španělsko s Rakouskem.