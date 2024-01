Wimbledonská šampionka Kvitová vynechá Australian Open. Oznámila, že bude maminkou

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová (33) na sociálních sítích krátce po začátku nového roku oznámila, že je těhotná. Narození prvního potomka s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem očekávají v létě. Zda těhotenství znamená konec její úspěšné tenisové kariéry, Kvitová nespecifikovala.

"Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku a zároveň se s Vámi chceme podělit o skvělou novinku. V létě očekáváme miminko," napsala Kvitová na instagramu k dvěma fotografiím s o 12 let starším Vaňkem, za něhož se vdala v červenci. "I když mi bude chybět má každoroční cesta do Austrálie a sport, který miluju, těším se na to, že strávím nějakou dobu doma přípravou na tuto vzrušující příští kapitolu v našich životech," dodala k fotografii s dětskými dupačkami.

Kvitová ovládla Wimbledon v letech 2011 a 2014, v roce 2011 také triumfovala na Turnaji mistryň. Ve světovém žebříčku vystoupala v kariéře až druhé místo. Na okruhu WTA získala levoruká hráčka z Fulneku ve dvouhře 31 titulů, loni ovládla turnaje v Miami a Berlíně. Uplynulou sezonu ukončila na čtrnáctém místě světového žebříčku.

V roce 2016 získala Kvitová bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiro, šestkrát také pomohla k triumfu ve Fed Cupu. Na kurtech se rodačka z Bílovce představila naposledy na začátku října, kdy prohrála na turnaji v Pekingu ve 2. kole s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou. Poté ukončila sezonu, omluvila se i z listopadové účasti ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové v Seville.

Ve stopách Strýcové či Plíškové

Z bývalých českých tenistek čeká v současné době druhého potomka Barbora Strýcová nebo Andrea Sestini Hlaváčková, dvojnásobnou matkou již je další nedávná fedcupová vítězka Lucie Šafářová. Předloni přivedla na svět syna Kristýna Plíšková.

Ze světových hráček má aktuálně přerušenou kariéru kvůli těhotenství například olympijská vítězka z Tokia Švýcarka Belinda Bencicová. Po narození potomka se v této sezoně vracejí bývalé světové jedničky Němka Angelique Kerberová a Japonka Naomi Ósakaová.